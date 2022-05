Lee tus mensajes de WhatsApp sin que nadie lo sepa con este truco

Cuantas veces has recibido un mensaje de WhatsApp que quieres leer pero que no quieres que se sepan que lo has leído. Con algunas las alternativas que tenemos, como desactivar el doble check azul, pero tampoco sabrás si tus mensajes son leídos entre otros. Hay otra forma de hacerlo y es muy sencillo, te contamos cómo.

Pídele al Asistente Google que lea tus mensajes pendientes

Las opciones de privacidad de WhatsApp van en dos direcciones, lo que significa que si por ejemplo no queremos que nadie sepa si hemos recibido o leído sus mensajes, tampoco poder ver si la otra persona lo has recibido y leído. Por lo que si quieres saber lo que dicen tus mensajes sin necesidad de desactivar opciones y sin que nadie se percate de ello puedes usar este sencillo, pero efectivo truco. Ahora que está de actualidad el espionaje, el asistente de Google nos ayuda a mantener un perfil bajo y leer nuestros propios mensajes sin ser descubiertos. Aunque hay varios métodos este es uno de los más sencillos ya que podemos pedir al asistente que os lea nuestros mensajes pendientes.

Escucha tus mensajes de WhatsApp | TecnoXplora

Cuando recibimos un mensaje de texto de cualquiera de nuestros contactos y no lo atendemos en ese preciso instante, el mensaje aparece en la barra de notificaciones como pendiente. Desde aquí podemos leer la mayor parte del texto sin dejar rastro, pero este truco sólo nos vale si el contenido de los mismo no es muy largo. Para leer el contenido íntegro debemos invocar al asistente y pedirle que nos lea los “mensajes pendientes de WhatsApp”. Lo haremos usando las fórmulas ya conocidos por todos como son “OK Google” o “hey Google”

Para que puede acceder a estas debemos otorgarle los permisos pertinentes a Google para que puede así acceder a las notificaciones de nuestro teléfono.

para que puede así acceder a las notificaciones de nuestro teléfono. Tras invocar al asistente , este abrirá la pantalla de escucha para recoger nuestra petición.

, este abrirá la pantalla de escucha para recoger nuestra petición. Antes de escuchar el mensaje en cuestión, el asistente nos dice de quién es el mensaje.

Una vez terminamos nuestra petición al mismo tiempo que aparece el mensaje en la pantalla del asistente escuchamos como este nos lo lee de viva voz.

del asistente escuchamos como este nos lo lee de viva voz. Una vez terminado de escuchar el mensaje, tenemos la opción de responder, cosa que no haremos si queremos mantener en secreto, que hemos leído el mensaje.

En el caso de que tengas varios mensajes sin leer en varias conversaciones, el asistente irá leyendo y mostrando todos y cada uno de los mensajes del un contacto. Para saltar a los siguientes debemos contestar “no” a la pregunta ¿quieres contestar?, que nos formulará el asistente.

Pero debemos tener en cuenta de que para que pueda leer los mensajes estos deben estar en la barra de notificaciones pendientes. Si quitamos la notificación el asistente ya no podrá acceder al mensaje pendiente dentro de la aplicación. Y lo más importante, una vez es leía la notificación desaparece de la barra sin dejar huella de que conozcamos su contenido. Este truco sólo funciona con mensajes de texto, en caso de tratarse de otro tipo de mensaje nos indicará si se trata de un audio, una foto o un vídeo, pero estos no se reproducirán.