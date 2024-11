Instagram elimina el rug pull por el que te desaparecía el vídeo que se estaba reproduciendo al abrir la app

Instagram busca mejorar la experiencia de usuario y ha anunciado que ha eliminado una función que hacía desaparecer el vídeo que se estaba reproduciendo nada más abrir la aplicación, lo que internamente se conocía como rug pull (traducido en castellano como tirar de la manta).

Hasta ahora, al acceder a Instagram, es habitual que el contenido que se esté mostrando en ese momento desaparezca y no sea posible volver a él haciendo scroll e intentando retroceder en la reproducción automática de vídeos.

En una sesión de preguntas o Ask Me Anything, compartido en las Historias de su perfil, el directivo ha reconocido que, aunque era una acción hecha a propósito para fomentar "la participación", es "realmente molesto", motivo por el que la red social ha trabajado para acabar con esta dinámica.

"Hacemos eso o lo hicimos porque estábamos intentando cargar contenido y nos ha llevado un tiempo hacerlo", ha apuntado, indicando que debido al rug pull el contenido desaparecido se desplazaba hacia abajo en el feed a medida que se iban incorporando nuevos vídeos.

En ese caso, la red social lo insertará a continuación para ofrecer una "mejor experiencia para el usuarios medio", ha señalado Mosseri en el vídeo que ha compartido otro usuarios de la app de microblogging Threads, también propiedad de Meta.

Con el cambio anunciado, este vídeo o contenido se mostrará en la pantalla hasta que el usuario interactúe con la aplicación y haga scroll. Entonces, la red social lo insertará abajo para poder recuperarlo.