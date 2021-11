Huye del malware, esta app te ayuda a detectar códigos QR fraudulentos

Los códigos QR van teniendo una mayor presencia en nuestras vidas, sobre todos desde el inicio de la pandemia donde se les ha asignado multitud de usos. Desde albergar la carta de bares y restaurantes hasta la posibilidad de llevar siempre con nosotros el pasaporte COVID. Pero no siempre son lo que parecen y escanearlos pueden traernos consecuencias funestas. A continuación, te contamos cómo evitar los QR fraudulentos.

A salvo de códigos maliciosos

Son muchas las aplicaciones que podemos encontrar en la tienda de aplicaciones de Google, que nos permiten acceder al contenido de los códigos QR. Pero no todas estas aplicaciones nos protegen de los posibles ciberataques que podemos sufrir a través de ellos. Por eso los desarrolladores de Karspersky Lab, especialistas en seguridad y conocidos por sus antivirus han lanzado esta app que además de leer códigos QR, los analiza en busca de códigos sospechosos y nos alertan de su presencia. Se trata de Kaspersky QR Scanner disponible de forma gratuita en la tienda de aplicaciones de Android o pulsando aquí.

Escaneando QR en busca de enlaces maliciosos | TecnoXplora

Como ya hemos comentado, además de leer el contenido de los códigos QR los analiza en busca de enlaces maliciosos que nos pueden llevar a sitios peligrosos y exponernos a malware o phishing. Con lo que podemos analizar al instante la seguridad tanto de los textos, cómo imágenes y sitios enlazados al QR. Además, permite escanear y almacenar los datos de forma segura ya que los almacena en el propio teléfono móvil sin necesidad de subirlos a Internet para analizarlos y guardarlos. Proporciona una forma rápida de conexión Wifi con la que definir las credenciales y conectarnos en segundos. Una aplicación que no incluye anuncios como otras apps gratuitas, aunque para poder leer los códigos estos tienen que estar en perfectas condiciones o no se podrá acceder a la información. Por lo que, si el código no se encuentra en una superficie plana, está borroso o tenemos algún tipo de reflejo tendremos problemas para leerlo.

Una vez escaneamos los códigos QR la aplicación nos avisa de los enlaces peligrosos antes de que accedamos a ellos, de este modo mantendremos a salvo nuestros dispositivos de los ciberataques. Estos códigos pueden considerarse los herederos de los códigos de barras, aunque a diferencia de estos, pueden albergar mucha más información y más variada, por lo que se han convertido en la opción más utilizada en los últimos años. Hasta el momento se habían considerado un método seguro para la comunicación de información y hasta las instituciones públicas han hecho uso de ellos, pero como todo, no están exentos de la suplantación, ya que pueden ser fácilmente sustituidos por pegatinas. Por lo que el uso como está aplicación poder ser de gran ayuda para detectar los códigos fraudulentos.