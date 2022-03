Google prueba un modo aún más oscuro para su app en Android

Los modos oscuros se han convertido ya en algo habitual en nuestros móviles y ordenadores, ya sean de sobremesa o portátiles. Unas ocasiones para ahorrar energía, y otras para no dañar nuestra vista, la realidad es que con estos modos todo es más sencillo cuando hay poca luz a nuestro alrededor. Estos modos ya están en el 95% de las principales apps que utilizamos, y tras su lanzamiento inicial, lo lógico es ir puliendo su aspecto y funcionamiento. Y eso es lo que hemos conocido ahora por parte de Google, que ya prueba un nuevo modo oscuro, que parece aún más oscuro, valga la redundancia.

Un tono más oscuro

El modo oscuro no siempre es negro, y dependiendo del desarrollador podemos notar distintos tonos, aunque al final el objetivo es el mismo, el de reducir la luz y brillo que emite la pantalla, que puede ser muy dañina cuando navegamos en entornos oscuros. Pero cuando se trata de ahorrar batería en un móvil u ordenador con pantalla AMOLED, no basta con un fondo de color gris oscuro, sino que lo ideal es que se trate de un fondo completamente negro, que mantenga apagados los píxeles de la pantalla del teléfono.

En este caso Google está probando un nuevo fondo en su app de Android, tal y como han desvelado desde Android Police. Concretamente podemos ver cómo el antes y el después de la app nos muestra cómo podría ser al aspecto de este modo oscuro. Seguiría siendo gris, pero en un tono mucho más oscuro, cercano al negro. Curiosamente Google en la versión de escritorio cuenta con un color completamente negro para mostrar el modo oscuro. De momento es una prueba, porque para poder acceder a este nuevo modo oscuro hace falta la versión beta 13.8 de la app de Google.

Por tanto, parece que Google está optando por acercarse a la versión de escritorio y ofrecer un modo oscuro aún más oscuro. Algo que tiene sentido, porque la realidad es que el modo oscuro más efectivo es el que sustituye el fondo de la pantalla por un color completamente negro. Con él se consiguen los dos principales objetivos. Por un lado, el de reducir la luz y brillo de la pantalla, y por el otro el de ahorrar energía con todos los píxeles apagados en las pantallas OLED y AMOLED. Estas pantallas, a diferencia de los paneles LCD, nos permiten reducir al mínimo el consumo de energía.

Ya que mientras los paneles LCD necesitan iluminarse por completo para mostrar un solo píxeles, el AMOLED no lo necesita, y puede encender estos píxeles de forma totalmente individual. Por eso cuando hay un fondo completamente negro, en un panel LCD no se aprecia diferencia alguna de consumo de energía, y en el AMOLED si, ya que permanecen todos los píxeles apagados. Es de esperar que este nuevo modo oscuro se libere en los próximos días o semanas, aunque dependiendo del móvil es posible que no notemos la diferencia de ninguna forma.