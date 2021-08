Google prepara profundos cambios en la interfaz de su traductor de idiomas

No cabe duda de que el traductor de Google es una de las apps más populares de los de Mountain View. Esta nos ofrece quizás la mejor experiencia a la hora de traducir idiomas, porque quizás no sea la más completa, pero sí la más cómoda de utilizar desde nuestro móvil. En esta ocasión hemos conocido que Google, como está haciendo con muchas apps y su propio sistema operativo Android, está trabajando en un profundo cambio de diseño de su interfaz. Y es que viendo estas nuevas imágenes hay que reconocer que el actual diseño de la app se ve un tanto veterano respecto de otras apps de la propia Google.

Un diseño más sencillo y agradable de ver

Sin duda es el principal cometido de una buena interfaz, que sea sencilla de utilizar y agradable de visualizar. Y eso es precisamente lo que nos ofrece esta nueva versión del traductor de Google. Un nuevo diseño de la interfaz que no es oficial aún, sino que hemos tenido que conocerlo gracias a una filtración tras analizar la app en profundidad. En ella se han encontrado una serie de características que ahora nos muestra cómo sería el diseño de la aplicación. Este desde luego tiene un diseño completamente diferente. Precisamente porque se eliminan las cajas que delimitaban las diferentes secciones de la aplicación.

Como veis ahora el diseño del fondo es completamente de color blanco, y encontramos en la parte inferior tres botones principales. El más grande de todos para activar el micrófono, con el que decirle al traductor cuáles son las palabras que queremos traducir. También vemos otro botón para activar la cámara de fotos, de tal manera que podamos traducir los textos en otro idioma que aparezcan en un cartel o imagen entorno cualquiera. También tenemos otro botón donde podemos acceder a otras funciones de la aplicación. En otra de las imágenes podemos ver la traducción de los textos.

Y en esa pantalla se puede apreciar la principal novedad de esta interfaz. Y es que como veis el diseño no puede ser más sencillo, mostrándose en la parte superior el texto en el idioma original, y en el inferior el ya traducido en el idioma que deseamos. Y como veis no hay más elementos que las frases traducidas. No hay cajas, líneas, u otro tipo de elementos que como en la anterior versión delimitaban las diferentes áreas de la aplicación. Sobre cuándo disfrutaremos de esta nueva interfaz no hay nada claro, pero por lo que se ha podido extraer de la aplicación y estas nuevas funciones, podrían estar vinculados a los nuevos móviles de Google.

Estaríamos hablando de los Google Pixel 6, que se presentarían el próximo otoño, probablemente en el mes de octubre. Por lo que parece que este nuevo diseño podría llegar de la mano de todas las novedades de la interfaz de Android 12 en los móviles de alta gama que prepara Google. Desde luego un diseño que nos ha gustado mucho y que esperamos ver pronto en una de las apps más útiles de Google.