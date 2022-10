Estas son las aplicaciones que deberías borrar ya de tu móvil

Con las mejoras tecnológicas de nuestros Smartphone estos cada vez tienen más capacidad de almacenamiento y es probable que entre las numerosas aplicaciones que tengamos descargadas, algunas en realidad, ya no sean tan necesarias, se hayan quedado obsoletas y en lugar de mejorar nuestra experiencia de usuario lo que consiguen finalmente es ralentizar nuestro dispositivo móvil.

Además, muchas marcas de teléfonos ya tratan de subsanar algunos de los problemas para los que antes necesitábamos alguna aplicación. Te contamos algunos de estos ejemplos.

Aplicaciones que ya no necesitas

Antiguamente era habitual que con la llegada de la fotografía a los terminales, el almacenamiento de estos se viera pronto disminuido y hubiera que hacer cada dos por tres un borrado o limpieza de contenidos multimedia. También empezaron a existir aplicaciones que aceleraban el móvil e incluso liberaban la RAM. Aunque este tipo de aplicaciones básicamente lo que hacían cuando las iniciábamos era cerrar el resto de aplicaciones abiertas para mejorar la velocidad. Sin embargo, hoy en día es muy sencillo cerrar todas las aplicaciones con un solo clic. Además, ya es habitual que muchos Smartphone te avisen de si su rendimiento está siendo más lento de lo habitual por algún motivo.

Otra de las aplicaciones que menos necesitas, aunque no lo parezca son los antivirus. Estos no funcionan de igual forma que sí lo hacen en un ordenador. Sin embargo, estos antivirus pueden meterse en algunas configuraciones de privacidad de tu dispositivo y además no ofrecen garantías de seguridad. Actualmente en los dispositivos de Android viene por defecto el Google Play Protec que ya cumple las funciones de un antivirus funcional.

Por otro lado, otra de las aplicaciones más prescindibles hoy en día son los lectores de QR. Aunque este tipo de código se haya implementado todavía más a causa de la pandemia de coronavirus, por ejemplo para leer las cartas de muchos restaurantes, lo cierto es que la cámara de tu teléfono móvil es muy probable que ya sea capaz de leer el QR y redirigirte a la URL que quieras visitar. En su defecto, también podríamos usar Google Lens, por lo que instalarnos una aplicación de estas características ya carece de sentido.

Por último, otra aplicación que ya no es aconsejable que tengas en tu teléfono son las Apps de VPN. Este tipo de aplicaciones que tienen una versión gratuita es muy probable que sea bastante limitada, por lo que no proporcionará la privacidad necesaria. Antes de instalar este tipo de aplicaciones es conveniente que revises bien que permisos de usos le otorgas.

