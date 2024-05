Esta es la forma más sencilla y segura de compartir la contraseña del Wifi en tu móvil Android

Cuando llegamos a casa de un familiar o un amigo es habitual conectarnos al Wifi, y una de las formas más rápidas y fáciles de hacerlo sin desvelar la contraseña es compartiendo la conexión. Algo que en los móviles Android podemos hacerlo de una forma muy sencilla usando una función predeterminada, te contamos cómo.

Comparte la conexión Wifi a través de Quickshare

Gracias a quickshare podemos compartir información con otros dispositivos sin necesidad de vincularlos a través de bluetooth, ni usar el wifi de manera segura podemos enviar información siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren uno cerca del otro. Para compartir la conexión Wifi sin revelar a nadie realmente cual es nuestra contraseña podemos usar varios métodos, bien a través de un código QR que generamos desde el menú Wifi de nuestro móvil o usando el sistema de transmisión de datos nearby.

Compartiendo Wifi con Nearby | TecnoXplora

Para ello, pulsa el icono del wifi en tu teléfono móvil y pulsa sobre la conexión que quieras compartir. Solo con un toque, aparecerá un nuevo menú emergente en el que se genera un QR que el otro usuario tendrá que escanear con la cámara de su móvil.

en tu teléfono móvil y pulsa sobre la conexión que quieras compartir. Solo con un toque, aparecerá un nuevo menú emergente en el que se genera un que el otro usuario tendrá que escanear con la cámara de su móvil. Si no queremos usar este método, un poco más abajo aparece un botón con la palabra “ nearby “ sobreimpresa. Pulsa sobre este para abrir un nuevo menú

“ sobreimpresa. Pulsa sobre este para abrir un nuevo menú En este, aparecerá la lista de dispositivos cercanos con los que podemos usar este método.

Selecciona de la lista el dispositivo , tras unos segundos ambos dispositivos se conectarán y recibirás una notificación en el teléfono con el que has compartido la conexión.

, tras unos segundos ambos dispositivos se conectarán y recibirás una notificación en el teléfono con el que has compartido la conexión. Pulsa sobre esta para añadir automáticamente la conexión .

. Al hacerlo, se abrirá el menú y veremos como la nueva conexión se ha añadido y nos hemos conectado de forma satisfactoria a la red.

De manera que ya podemos navegar y hacer libre uso de la conexión a Internet.

A través de este sistema, no solo podemos compartir la conexión, sino que además podemos enviar cualquier tipo de archivo ya sean fotos, videos entre otros de forma totalmente segura. Ya que recordemos que estas conexiones no usan datos por lo que no pueden ser interceptadas por los ciberdelincuentes. Se trata de un método de transmisión rápida además de seguro con el que ambos dispositivos se conectan y comparten información. Si has compartido tu conexión Wifi con otros dispositivos recuerda que de vez en cuando, debes comprobar los dispositivos conectados a tu red y retirar el permiso de conexión cuando creas conveniente o sospeches que puede tratarse de una conexión peligrosa. El router puede ser la puerta de entrada de los ciberdelincuentes si no tomamos una serie de precauciones, como mantener actualizado el firmware, y comprobar los dispositivos conectados a este.

Por lo que no está de más retirar los permisos a los dispositivos de familiares y amigos cuando no estén conectados al wifi, para evitar problemas de seguridad. Ya que los dispositivos son capaces de guardar las conexiones wifi para el futuro, y hacerlo de forma automática cada vez que se encuentre cerca. Ya que con este método es súper sencillo volverlo a compartir en cualquier momento que vuelva a ser necesario.