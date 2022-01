Escucha Spotify en varios altavoces a la vez sin crear grupos con Google Home

Con el paso de tiempo hemos ido viendo como Google Home ha ido cambiando e incluyendo nuevas funciones y accesos directos a estas. Desde su pantalla principal podemos ver y controlar todos los dispositivos de nuestro hogar, pero también tenemos acceso directo a sus funciones como el la de multimedia. Te contamos cómo crear grupos de dispositivos a través de este atajo.

Cómo reproducir tu música preferida en varios altavoces in necesidad de crear un grupo

En otras plataformas incluidas Google Home cuando queríamos reproducir música en varios dispositivos repartidos por nuestra casa, teníamos la obligación de crear grupos. Si disponemos de varios de estos altavoces repartidos y queremos escuchar la misma música en ellos sin necesidad de crear grupos hay una solución. Puede ser que en cada momento prefieras que suene en un lugar y en otros no, por lo que si hacemos grupos debemos crear varios con distintas opciones. Pero no es necesario. Te contamos cómo

En la pantalla principal de Google Home encontramos una serie de accesos directos a distintas funciones entre ellos se encuentra la opción “multimedia”. Pulsando sobre esta podemos reproducir desde el servicio de música en Streaming vinculado a nuestra cuenta cualquier canción y elegir en que parte de la casa queremos que suene.

Seleccionando los dispositivos en los que sonarán nuestras canciones preferidas | TecnoXplora

La primera que vez que accedemos a este menú debemos seleccionar un dispositivo en el que queremos que se escuche nuestra música a través del servicio de Streaming que tengamos vinculado a nuestra cuenta.

en el que queremos que se escuche nuestra música a través del servicio de Streaming que tengamos vinculado a nuestra cuenta. Para ello elige cualquier dispositivo disponible en el listado.

Una vez lo hemos seleccionado, podemos ir añadiendo otros dispositivos pulsando sobre el circulo que aparece en cada uno ellos.

que aparece en cada uno ellos. Entre estos dispositivos podemos encontrar tanto altavoces y como Chromecast .

. Así podemos escuchar al mismo tiempo nuestras canciones favoritas e ir cambiando de dispositivo, activando y desactivando estos con la ayuda del botón circular junto a estos.

La gran diferencia con crear grupos reside en que de esta forma no sólo lo escucharemos de los altavoces o pantallas inteligentes propiamente dichos, sino que también podemos hacerlo a través con Google Cast como Chromecast o televisores inteligentes con Chromecast integrado. Cuando creamos grupos sólo podemos incluir en estos pantalla y altavoces. Un atajo que nos permite escoger en cada momento donde queremos escuchar nuestra música, cambiando fácilmente de dispositivos y añadir y quitar a nuestro antojo. Sin necesidad de crear ni modificar un grupo ya existente.

Desde este menú podemos gestionar nuestros servicios tanto de música en streaming como de fotos y vídeos. Pulsando por ejemplo sobre música en la parte inferior de la ventana podemos cambiar de servicio de streaming, seleccionando el que queremos usar e introduciendo usuario y contraseña para ello. Del mismo modo podemos vincular a nuestra cuenta de Google nuestra cuenta de Atresmedia por ejemplo para interactuar con ella el asistente de voz. Podemos pedirle que reproduzca nuestras series preferidas con un simple comando de voz. Aunque debemos tener en cuenta que por el momento no podemos reproducir contenidos de vídeo en varios Chromecast al mismo tiempo ya que esta función sólo funciona con música.