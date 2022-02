Duplicar iconos de apps en tu iPhone, ¿para qué sirve?

Los modos de concentración en iOS nos ayudan a mantenernos desconectados de todo aquellos que nos suponga una distracción en cada momento. Pero también permite seleccionar que funciones y aplicaciones de nuestro teléfono queremos usar en cada situación. Por eso te vamos a contar cómo duplicar el icono de las aplicaciones.

Crea varios accesos directos a las aplicaciones en distintas pantallas

Los modos de concentración son muy útiles para no dejar no estar completamente desconectados del mundo si hay una emergencia, pero nos evitan recibir notificaciones o tener acceso a funciones y aplicaciones en las que no estamos interesados en un determinado momento. Por ejemplo, si nos encontramos de vacaciones, podemos crear un modo en el que no tengamos acceso a las apps que utilizamos para el trabajo, pudiendo hacer uso del resto, pero sin preocupaciones ni distracciones. Pero el problema surge cuando usamos una misma aplicación tanto en el trabajo como en nuestra vida personal. Si permitimos que se muestre en el modo trabajo, no tendremos acceso en el modo personal y viceversa. Para dar respuesta a este problema, tenemos la posibilidad de duplicar el icono y mantenerlo en diferentes pantallas. A continuación, te contamos como hacerlo y el porqué de ello.

Duplicando iconos | TecnoXplora

Cuando habilitamos un modo de concentración, podemos elegir mostrar o ocultar las distintas pantallas de nuestro móvil de este modo, podemos organizarlas de modo que las aplicaciones que usamos en nuestra vida profesional se encuentren reunidas en unas pantallas y las de carácter personal en otras. Así al activar un modo y otro, podremos hacer uso de unas u otras app en cada momento. Para duplicar los iconos, para que se encuentren en ambas pantallas debes seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, debemos acceder a la de aplicaciones del teléfono, para ello nos desplazaremos por la pantalla de inicio hacia la derecha, hasta por último llegar a esta. Una vez aquí, selecciona la app que quieres duplicar y mantén pulsado el icono.

que quieres duplicar y mantén pulsado el icono. Si no la encuentras, puedes hacer uso de la barra de búsqueda para localizarla con mayor facilidad.

Con la app seleccionada, desplazamos en icono hacia la izquierda , el objetivo de esto es colocarla en la pantalla deseada.

, el objetivo de esto es colocarla en la pantalla deseada. Una vez la encontramos, soltamos el icono en su nueva posición.

Modo concentración | TecnoXplora

Podemos repetir el proceso tantas veces como sea necesario y colocar un acceso directo a esta en todas y cada una de las pantallas de nuestro iPhone. Así siempre estará disponible el acceso directo a la app. Independientemente del modo que estemos usando y las pantallas habilitadas en este. Los modos de concentración son la mejor alternativa a la hora de elegir el uso que vamos a hacer de nuestro móvil en cada momento, y nos permiten llevar a cabo una desconexión digital a medida para cada momento y situación de nuestra vida. Ya que esta función, permite crear un número ilimitado de modos, que podemos personalizar con diferentes opciones, para adaptarlos a una situación en concreto. Pudiendo limitar las llamadas, la recepción de mensajes y el uso de determinadas apps.