Se confirma el elevado precio de la futura suscripción Hi-Fi en Spotify

Como sabéis, la música de alta resolución o Hi-Res lleva ya bastante tiempo entre nosotros, y cuando se trata de hacer streaming podemos disfrutarla en todas las plataformas menos en Spotify, que precisamente es la más utilizada del mundo. Pues bien, ahora se confirma que esta nueva suscripción para acceder a esta calidad de sonido no solo llegará mucho más tarde que la de sus competidores, sino que además será más cara. Eso es lo que se vuelve a confirmar con otra información que afina un poco más el tiro sobre el precio que tendrá en su lanzamiento.

Más caro que sus competidores directos

Y todavía nos quedan por delante varios meses para poder disfrutar de él, concretamente las nuevas informaciones apuntan a que esta nueva suscripción se estrenará a finales de este año 2024. Y también hablan del precio que tendremos que pagar por poder disfrutar de ella. Concretamente hablamos de que la nueva suscripción denominada Supremium con sonido de alta resolución, comúnmente conocido como Hi-Res, llegaría con un precio de 16,99 dólares, 5 dólares más que la suscripción estándar con música en Mp3. Con ello, superará con creces el precio de sus competidores directos, como son Apple Music o Amazon Music, que decidieron no subir sus suscripciones al introducir esta calidad de audio, aunque después lo hayan hecho a razón de un dólar anual como hacen todas las plataformas.

Incluso tenemos propuestas como las de TIDAL, que ofrecen música Hi-Res por solo 9,99 euros, aunque luego tiene planes más caros donde la calidad es aún mayor, y llega hasta los 192Khz. Por tanto, es evidente que Spotify no viene para competir en precio con esta suscripción, sino que conocedora de su ingente cantidad de usuarios, confía en que muchos de ellos pasarán al nuevo Supremium sin pestañear, lo que le compensará no tener un precio tan competitivo.

Y es que no olvidemos que Spotify no espera recuperar todos esos usuarios que en su momento se fueron de la plataforma porque no contaba con esta calidad de sonido, entre los que yo me encuentro, sino que espera que sea entre su clientela actual de donde salga su grueso de clientes de sonido de Alta Fidelidad. Al menos hay que congratularse de que parece que este precio finalmente será más bajo de lo que se había rumoreado antes, ya que se había hablado de una media de entre 19 y 20 dólares mensuales por ella.

Y aquí en España a saber, porque esos 16,99 dólares podrían convertirse sin ningún problema en 19 euros al mes, un precio que se pagaba antes por el sonido Hi-Fi, pero que ya no tiene mucho sentido, salvo que seas Spotify y a pesar de llegar el último, lo ofrezcas más caro, algo que nos suena de otras grandes tecnológicas. Así que lo normal es que esta nueva suscripción sirva para fijar nuevo techo de precio en la plataforma, y por qué no, para una nueva subida de la suscripción estándar, que al lado de este nueva no parecerá tan cara incluso si la vuelven a subir de precio. Y todo por supuesto, en nombre de Una mejor experiencia de usuario.