Cómo seguir las indicaciones de Google Maps en tu reloj y en tu móvil

Una de las aplicaciones más usadas para desplazarnos de un lado a otro es Google Maps. Millones de usuarios en todo el mundo tienen la app instalada en sus teléfonos móviles y hacen uso de esta como su sistema de GPS habitual. Además de en el móvil también podemos usarlo en nuestros relojes inteligentes, iniciando la navegación directamente o enviando las indicaciones desde el teléfono.

Comparte las indicaciones de Google Maps en tus dispositivos

Seguir las indicaciones, ya sea a través del móvil o del reloj, es de lo más sencillo en el caso del teléfono podemos ver el recorrido en el mapa, además de la dirección que debemos tomar el tiempo que escuchamos las indicaciones a través del altavoz. Del mismo modo podemos hacerlo en la pantalla de reloj, aunque con un tamaño más reducido. Del mismo modo que escucharemos las indicaciones.

Sigue las indicaciones de Google Maps en el reloj | TecnoXplora

Hace ya tiempo que está disponible la versión de Google Maps para relojes móviles Android. Desde su pequeña pantalla podemos iniciar la navegación, ver y escuchar las indicaciones a través de este, desde nuestra muñeca. Algo que resulta de lo más útil. Para comenzar a usarlo en el reloj debemos asegurarnos de que lo tenemos instalado. Si no es así, lo instalaremos desde la tienda de aplicaciones o desde el mismo reloj.

Aunque hacerlo desde aquí puede resultar un procedimiento algo más tedioso que hacerlo desde nuestro móvil. Ya que el tamaño de la pantalla influye a la hora de acceder al teclado y otras funciones. Por qué algunos usuarios prefieren iniciar la navegación desde el móvil y enviar las indicaciones al reloj. Para ello debemos activar esta opción desde el propio reloj, para ello sigue las siguientes indicaciones.

Inicia la aplicación Google Maps en el reloj y accede a los ajustes.

y accede a los ajustes. Para ello desliza el menú hasta el final donde encuentras esta opción.

Una vez accedemos selecciona “ Proyección ”

” Dentro de este apartado encontramos varias opciones.

Una primera opción desde la que nos permite replicar la ruta que estamos siguiendo en nuestro teléfono también en desde nuestro reloj.

también en desde nuestro reloj. Para ello debemos seleccionar el tipo de ruta que queremos ya sea en coche, a pie o en bicicleta.

De modo que al iniciar la navegación en la opción elegida está también podremos seguirla a través de móvil y recibir las indicaciones pertinentes.

pertinentes. Además, tenemos la opción de hacerlo en la inversa, cuando iniciemos la navegación desde el reloj, también podremos seguirla desde el móvil si tenemos activada esta opción en el reloj

Así sin tener en cuenta, donde iniciemos el recorrido podremos seguirlo en ambos dispositivos sin necesidad de hacer nada más. En el momento que no queramos seguirla en cualquiera de estos dispositivos, simplemente debemos desactivar la opción deseada. Independientemente que enviemos él no la navegación desde el móvil, para que podamos hacer uso del GPS en nuestros relojes, necesitamos que ambos dispositivos estén enlazados ya que por sí solo el reloj si no tiene conexión a Internet no puede mostrarnos los mapas, por lo que necesitamos llevar siempre encima nuestro teléfono móvil.