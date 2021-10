Cómo saber si es seguro descargar una app en tu móvil

El catálogo de las tiendas de apps está sometido a un estricto control por parte de las grandes tecnológicas como Apple o Google, pero a veces algunas apps, como las que hemos conocido esta semana, se cuelan con software malicioso a pesar de los controles Aquí tienes unas cuantas recomendaciones a tener en cuenta y que te ayudan a detectar aplicaciones maliciosas.

Verifica que una aplicación es segura antes de descargarla

Son muchos los criterios que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar las aplicaciones que descargamos. Por norma general, nuestra búsqueda inicia con el cometido que queremos que esta lleve a cabo y a partir de ahí nos dejamos llevar bien por las reseñas de otros usuarios, la popularidad de estas o el número de descargas. Pero a menudo estos no son los baremos más acertados para elegir, sobre todo si no hacemos un buen uso de estos. Tan importante como la calificación con cinco estrellas con las advertencias de los propios usuarios. Por lo que debemos filtrar minuciosamente los comentarios en busca de las valoraciones negativas y alejarnos de aquellas apps en las que un número significativo de usuarios adviertan de la presencia de elementos maliciosos o simplemente lo califiquen de que no ofrecen lo que prometen, incluso si han causado daños a su dispositivo.

Antes de descarar e instalar una aplicación siempre es aconsejable revisar los permisos que esta solicita para su buen funcionamiento. Algunos permisos como el acceso a funciones de nuestro dispositivo que nada o poco tiene que ver con la función de la aplicación por lo que esto debe de ser una señal de alarma. Sobre todo, debemos alejarnos de aquellas apps que nos pidan permiso para acceder a permisos a información sensible como pueden ser los archivos almacenados, llamadas, mensajes o audios. Estos pueden generarles ganancias a los hackers vendiendo nuestros datos o incluso pedirnos dinero para recuperarlos.

Visitar la página del desarrollador nos ofrecerá una información muy importante a la hora de decidir si descargamos o no un producto. Esta nos puede ofrecer señales de alerta, las cuales debemos saber leer, entre las más destacadas está el elevado número de descargas en aplicaciones con poca antigüedad o el uso de clones o imitaciones de otros desarrolladores, son coas que deben hacernos sospechar.

Las descripciones también pueden ofrecernos importantes pistas para determinar si es segura la descarga o no de una determinada aplicación. La forma en la que está redactada esta, si tiene faltas de ortografía o simplemente no describe el producto son algunos de las cosas que deben hacernos sospechar. Además, la presencia de planes de suscripción o de compra dentro del propia aplicación sin explicación alguna de los beneficios específicos de esos pagos es algo que debe hacernos sospechar.

También aquellas apps donde las capturas de pantalla son genéricas, y no muestran su aspecto real, o uno demasiado genérico o repetitivo.. Unas sencillas recordemanciones a tener en cuenta antes de descargar aplicaciones potencialmente peligrosas para nuestros dispositivos evitando futuros problemas. Además, si advertimos de la presencia de aplicaciones maliciosas dentro de la tiendas de apps podemos ponernos en contacto con el administrador de la misma con el fin de que estas sean retiradas.