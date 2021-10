Cómo saber qué aplicaciones consumen más datos en tu teléfono

Contar con una tarifa de datos que no sea ilimitada puede ser un martirio en numerosas ocasiones. Todos aquellos que hemos tenido una sabemos cómo es ese miedo a que aparezca ese mensaje a modo de aviso de que estás llegando al limite de los datos de tu tarifa. Esto puede provocar que no dispongamos de datos suficientes para, por ejemplo, reproducir un video de YouTube o jugar a algún videojuego en nuestro dispositivo. Pero no tendrás que preocuparte más por ello, pues aquí te haremos llegar cuáles son las aplicaciones de tu teléfono que más datos consumen para que te alejes de ellas cuando estés fuera de casa.

Si bien es cierto que una aplicación desarrollada adecuadamente ajusta el uso de datos cuando no dispones de conexión Wi-Fi, pero he ahí el problema, no todas se encuentran diseñadas de buena manera.

Cómo puedes consultar los datos usados

Bueno, esto dependerá del teléfono desde el cual estemos realizando la operación, pero en la mayoría de los casos la información relativa al uso de datos suele encontrarse en los Ajustes de tu teléfono. Una vez dentro lo más rápido y sencillo es buscar Uso de datos en el buscador de los Ajustes.

Consumo de uso de datos en aplicaciones | Tecnoxplora

En Uso de datos encontraremos toda la información correspondiente con los datos gastados en un periodo de tiempo concreto que nosotros mismos podremos indicarle. En el caso de Android 11 esta información se halla en el apartado Conexión y compartir. Además, podremos observar de manera individual qué aplicaciones han consumido mayor cantidad de datos.

Si pulsamos en una aplicación cualquiera obtendremos más información al respecto como el uso de datos en segundo plano. Esta es una opción que en muchos casos os aconsejamos deshabilitar, pues además de ahorrar datos haréis lo mismo con la batería.

Cuáles son las aplicaciones que más datos consumen

Esto dependerá en gran medida del usuario del teléfono y sus preferencias a la hora de navegar por las distintas aplicaciones, pero por norma general es Facebook la que más datos consume pese a no entrar siquiera en ella. Esto se debe a lo que acabamos de comentar, el uso de datos en segundo plano de la aplicación es excesivo debido al enorme número de publicaciones en su interior, por lo que puede ser muy perjudicial si dispones de pocos datos.

Algo similar ocurre con Instagram, sobre todo las publicaciones en las historias, pues, además de una foto se pueden incluir otras imágenes, gifs, canciones… En el caso de YouTube también debemos de tener cuidado, ya que a mayor calidad de video más alto será el consumo de datos. Con Twitter pasa exactamente lo mismo, la ingente cantidad de contenido multimedia que esconde la aplicación supondrá un gasto excesivo de datos.

Aunque parezca mentira WhatsApp apenas consume datos si mantenemos desactivada la opción de descargar los archivos cuando no contamos con wifi. Únicamente enviar mensajes supone una nimia cantidad que ni siquiera tenemos por qué tener en cuenta.

Ahora ya conoces las aplicaciones que más datos consumen, por lo que si no cuentas con un gran número de GB en tu tarifa te recomendamos vehemente que las utilices poco cuando no tengas una conexión wifi cercana.