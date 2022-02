Cómo reaccionar a una historia de Instagram

Los usuarios de redes sociales están más que familiarizados con las historias, con los me gusta como con las reacciones rápidas. Cada vez son más las que van incorporando entre sus funciones las reacciones rápidas. A continuación, te contamos cómo reaccionar a las historias de Instagram.

Reacciones rápidas en Instagram

No es nada nuevo, pero aún hay quien no sabe a parte de ver las historias de Instagram además podemos hacer comentarios, añadir emojis o incluso responder a estas con un gif. Las historias suelen ser efímeras y duran como máximo 24 horas y durante este periodo de tiempo podemos expresar de forma rápida y sin usar ni una sólo palabra los que sugieren. Del mismo modo que lo haríamos no sólo en esta red social o aplicación.

Llevar a cabo este tipo de interacción revierte dificultad ninguna, pero si necesitas ayuda, a continuación, te contamos cómo usar las recciones rápidas a las historias. Independientemente de que sigamos a no aun usuario, podemos ver sus historias siempre y cuando se trata de un perfil público. Por lo que mientras visionamos estas podemos expresar lo que nos sugiere, para ellos tan solo toca la pantalla y al mismo tiempo desliza el dedo por esta hacia la parte superior de la pantalla.

Reacciones Instagram | TecnoXplora

Al nacerlo aparecerá sobreimpreso el menú con las diferentes opciones, en el caso de que queramos enviar un emoji, podemos elegir entre las ocho diferentes opciones entre las que se encuentran la cara que llora de risa, de sorpresa o la el emoji de amor con corazones en vez de ojos, pero no todos son emojis que expresan estados de ánimo positivos, también encontramos el emoji de tristeza. Además de estos podemos usar tanto las palmas, el fuego el emoji de fiesta o el del 100 que significa la perfección.

Además de esto podemos enviar si lo prefieres un mensaje personalizado a través del cuatro de texto o recurrir a un Gif. Para ello pulsaremos en el icono que aparece en la barra de texto, además de las sugerencias que la propia aplicación podemos hacer búsquedas con personajes, temas o expresiones divertidas con las que expresar lo que pensamos o nos sugiere la historia. También podemos hacer uso de los sticker animados que incluye la app. Ya sean de personajes o con frases hechas. Una amplia selección de emociones que podemos expresar con un simple toque en la pantalla.

Aunque el uso de estas no está libre de polémica y debate entre los usuarios de las redes ya que, aunque para la mayoría el significado de estos está bastante claro como pueden ser emojis de las caras que trasmiten emociones. Otros como el fuego o el aplauso pueden generar cierta controversia ya que mientras algunos piensan que los aplausos son para celebrar o felicitar, otros en cambio opinan que son ideales para iniciar una conversación. Mientras que el emoticono del fuego es con diferencia el más polémico al otorgarle un amplio abanico de significados, los hay que lo usan para indicar que se trata de un tema apasionante e interesante, incluyo para indicar que se trata de una persona atractiva.