Cómo planificar tus viajes de una manera mucho más eficiente

Muchos de nosotros utilizamos las apps de GPS para movernos por la ciudad como pez en el agua. Independientemente de que sepamos o no ir a los lugares, las usamos para evitar problemas en el tráfico o encontrar rutas alternativas mucho más rápidas. Aunque esta app como Google Maps o Raze, tienen una limitación a la hora de incorporar muchas paradas en nuestro recorrido. Pero existe una forma de mejorar este aspecto y es gracias a Routora una app que nos ayuda a gestionar nuestro tiempo y mejorar los desplazamientos.

Mejora la eficacia de los desplazamientos en Google Maps y Waze

Ir de acá para allá haciendo recados es de lo más habitual, concentrar nuestros quehaceres en un día para optimizar el tiempo es algo que solemos hacer a menudo. Aprovechar que salimos para recoger la ropa del tinte, hacer la compra o ir al médico y al gimnasio está a la orden del día. Encontrar la ruta o recorrido más idóneo para ahorrar no solo tiempo sino también dinero en gasolina no es del todo sencillo. Seguro que has probado a introducir las paradas en aplicaciones como Waze o Google Maps, con un resultado poco satisfactorio.

Así es Routora | Routora

Hay una forma mucho más sencilla de hacerlo, y es gracias a aplicaciones como Routora, una App que utiliza la ya tan popular inteligencia artificial para encontrar el mejor recorrido para realizar todas nuestras actividades de una forma mucho más efectiva. Está disponible tanto para Android como para iPhone y funciona de la siguiente manera.

Una vez descargada en nuestros teléfonos móviles es tan sencillo como introducir en una ruta todos los lugares que quieres visitar, cuál es nuestro punto de partida y donde debemos terminar, de modo que tras unos minutos en los que la app analiza las diferentes opciones y realiza los cálculos nos indica cual es la ruta más idónea por lo que se convierte en la ruta más eficiente. Con nuestra ruta diseñada la ruta solo tenemos que exportarla a nuestra aplicación preferida y desde ahí seguir las indicaciones para completar nuestro recorrido. Por lo que esta app se convierte en el complemento ideal para estas.

Permite incluir hasta un total de diez paradas en nuestro recorrido, además de mostrarnos el ahorro de tiempo que conseguimos, así como de carburante que hemos ahorrado en la siguiente ruta. Esperemos que Google implemente el uso de la inteligencia artificial a sus apps, y podamos disfrutar de forma directa de esta función tan interesante. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, aunque ha irrumpido con mucha fuerza, ahora parece que se ha estabilizado un poco, aún así siguen apareciendo app y herramientas en las que se aplica su uso. Mucho más allá de herramientas para crear imágenes de la nada, resolver nuestras cuestiones o escribir novelas, tesis o cualquier tipo de texto que necesitemos relacionado con cualquier cosa. Esperemos que su aplicación sea para otras muchas acciones de la vida cotidiana como es el caso.