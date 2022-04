Cómo añadir las nuevas marcas de agua a las fotos en tu móvil Xiaomi

Las marcas de agua son el recurso utilizado por los autores para identificar sus obras. Por norma general suelen usarse para marcar fotografías y otros documentos para evitar su uso sin que se reconozca su autoría o procedencia. Te contamos cómo incluir estas en tus capturas.

MIUI 13 permite incluir marcas de agua en las capturas

Los creadores de contenido gráfico hacen uso de las marcas de agua para que no se haga uso de piezas sin su consentimiento. Los bancos de imágenes es otro de los ejemplos más claros en los que encontramos este recurso. Una marca de agua es una seña identificativa que colocamos sobre las imágenes, de forma que nos deja verla pero que impide su uso. Ya sea en forma de mosaico o de marca única está presente. Hasta ahora era algo imposible de hacer de forma automática, para hacerlo, lo primero era sacar una captura de pantalla y posteriormente pasar la imagen por una app de retoque fotográfico y añadirla manualmente. Pero con esta nueva función incluida en la nueva actualización de MIUI esto es posible implementando un simple ajuste.

Marcas de agua en MIUI 13 | TecnoXplora

La forma de incluir una marca de agua en las capturas es muy simple y sólo tenemos que añadir un paso previo antes de guardar o compartir nuestras capturas, te contamos cómo.

nuestras capturas, te contamos cómo. El método de captura de pantalla no ha cambiado, podemos seguir haciendo uso del botón de encendido a la vez del botón de bajar el volumen o capturar la pantalla pulsando la misma con tres dedos .

o . Una vez accedemos a la miniatura de la captura, haremos uso del menú que aparece en la parte inferior, en esta ocasión pulsaremos sobre la opción “ Más ” en la esquina inferior derecha para desplegar nuevas opciones.

” en la esquina inferior derecha para desplegar nuevas opciones. Seleccionaremos la opción “marca de agua” entre las disponibles.

entre las disponibles. A continuación, solo nos queda introducir el texto que queremos que aparezca en las capturas, usando para ello el teclado y una vez completada la operación pulsa sobre la tecla verificación en la parte inferior del teclado a la derecha de la barra espaciadora.

en las capturas, usando para ello el teclado y una vez completada la operación pulsa sobre la tecla verificación en la parte inferior del teclado a la derecha de la barra espaciadora. De esta forma y en forma de mosaico aparecerá nuestra marca de agua por toda la imagen, no dejando ninguna duda de la autoría de la captura. Y todo con un aspecto del todo profesional.

por toda la imagen, no dejando ninguna duda de la autoría de la captura. Y todo con un aspecto del todo profesional. Pero no solo podemos incluir texto en nuestras marcas de agua, también podemos personalizarlas con emojis y símbolos de los que podemos hacer uso desde el teclado. Creando nuestras marcas de agua personalizadas.

Además de añadirlas a las capturas, también podemos incluirlas en cualquier imagen que tengamos en una carpera o en la galería ya sea en formato, JPEG, JPG o PNG. Una vez la hemos marcado podemos hacer uso de ellas bien guardándolas para futuras ocasiones o compartiéndolas a través de redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería instantánea. Por el momento esta opción no está disponible para todos los teléfonos de la marca china, tan sólo para los que ya han recibido la actualización. Por el momento su despliegue está siendo progresivo y no todos los teléfonos de la marca lo recibirán, por lo que no podrán disfrutar de esta ventaja.