Bizum no funciona para los clientes de Bankia, ¿por qué?

No cabe duda de que Bizum se ha convertido en uno de los servicios bancarios más interesantes y utilizados por los usuarios. Y es que con este servicio podemos pagar fácilmente la cena con los amigos, el regalo de cumpleaños de un familiar, y simplemente enviarte dinero de una cuenta a otra sin comisiones si cuentas con los medios necesarios. Un Bizum que los clientes de Bankia no van a poder utilizar este servicio durante todo el fin de semana. Pero no se trata de un fallo o accidente consecuencia de un descuido o ataque, sino que se debe básicamente a una mudanza virtual que migrará los datos de este banco a su nueva casa.

Migración de datos de Bankia a CaixaBank

Como sabéis, CaixaBank ha absorbido a Bankia, la antigua Caja Madrid, un proceso que ahora culmina con la integración de todos los clientes de en el nuevo banco. Y en ese proceso de migración, los clientes de Bankia van a tener que sacrificar el uso de Bizum durante todo el fin de semana. De hecho, el servicio ya no funciona hoy, algo que va a extenderse durante el fin de semana, los días 12, 13 y 14 de noviembre. Por tanto, si te has dado de bruces con un error al realizar un Bizum desde un móvil que tiene como cuenta de origen o destino una de Bankia, es que estás afectado por esa migración de datos de un banco al otro.

¿No te gusta Bizum? Las 3 mejores alternativas para enviar dinero gratis | Tecnoxplora

¿Cuándo se solucionará?

El próximo lunes se restablecerá el servicio de Bizum a los clientes de Bankia, por lo que solo se prolongarán los problemas durante el fin de semana. Es algo que se puede entender fácilmente si tenemos en cuenta los datos que generará esta migración entre los servidores de uno y otro banco. Porque durante este fin de semana se trasladarán la información de 7,6 millones de usuarios, lo que supone el traslado de nada menos que 10,4 PetaBytes, una cantidad de datos difícil de imaginar para cualquier usuario normal y corriente. Por tanto, no es algo que se vaya a extender durante mucho tiempo, sino que es una situación que solo se dará durante este fin de semana.

¿Qué alternativas a Bizum podemos utilizar?

Sin duda la más popular es la de PayPal, que se ha convertido prácticamente en un estándar de pago para millones de usuarios en todo el planeta, cuando se trata de comprar productos en Internet. Eso sí, hay que tener en cuenta que el envío del dinero no es instantáneo, y que nos tocará pagar una pequeña comisión, algo que no ocurre en Bizum salvo que hayamos excedido los límites impuestos por nuestro banco. Revolut es otra de las alternativas más interesantes, ya que nos permite enviar y recibir dinero sin necesidad de pagar comisiones. Eso sí, tanto el emisor como el receptor del dinero deben tener una cuenta bancaria asociada a su usuario de Revolut. Alternativas que para un momento puntual pueden ser útiles. En cualquier caso, solo son algo más de dos días sin Bizum, por lo que tampoco es el fin del mundo.