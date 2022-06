Así son las nuevas herramientas mágicas de iOS 16 de las que todos hablan

Ayer por la tarde Apple presentaba iOS 16 en Cupertino, la nueva versión de su sistema operativo para móviles, que sin duda ha vuelto a generar mucha expectación. Aunque se estrenará en septiembre junto a los iPhone 14, la realidad es que ayer se convirtió en algo oficial, a la vez que conocíamos algunas de las características más interesantes que estrenará el nuevo sistema, y hay algunas que desde luego han sorprendido y muchos a los usuarios. Y es que Apple, aunque no siempre innova, sobre todo en los últimos años, la realidad es que cuando hace algo, lo vende muy bien, dándole una vuelta de tuerca que por alguna razón a otros fabricantes no les sale.

Recorte inteligente

Sin duda es una de las funciones que más ha sorprendido a los usuarios de Apple. Y no porque sea algo que no hayamos visto antes, pero una vez más Apple lo hace extremadamente sencillo y al alcance de cualquiera. Se trata de una funcionalidad para recortar a personas o animales en cualquier foto sin ningún esfuerzo, cero. De hecho, lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre el sujeto o animal que aparece en la imagen de forma prolongada, y pulsar sobre el botón copiar, como el que copia un texto.

Pero lo que hace iOS 16 es recortar de forma automática la silueta del protagonista de la foto, para poder pegarla por ejemplo en iMessage, como si fuera un sticker. Algo que sin duda se puede describir como auténtica magia, y todo ello gracias a la inteligencia artificial. Lo que en otros tiempos nos hubiera llevado muchos minutos y conocimientos de aplicaciones como Photoshop o similares, ahora se puede hacer sin esfuerzo alguno y prácticamente al instante con esta función de iOS 16.

Efecto multicapa

Otro de los ajustes que ha vuelto “locos” a los seguidores de Apple ha sido el descrito como “efecto multicapa” este forma parte de la nueva pantalla de bloqueo de iOS 16, que sin duda es una de las estrellas de esta nueva versión. Con este nuevo efecto podemos crear fondos de pantalla para esta pantalla de bloqueo donde animales y personas muestren su silueta recortada por encima el reloj, creando un efecto de profundidad muy atractivo y sorprendente.

El efecto multicapa de la pantalla de bloqueo | Apple

Una función que tiene mucho que ver con ese recorte inteligente, ya que puede generar este sorprendente efecto sobre las imágenes que elijamos. Algo que sin duda es muy vistoso, y que una vez más Apple vende de forma sensacional. Algo sencillo, pero efectivo para crear una pantalla de bloqueo diferente. Desde luego no son funciones que nos vayan a cambiar la vida, pero sí que nos la van a alegrar con unas funcionalidades que desde luego nos pueden llegar a parecer magia si no tenemos un conocimiento profundo de cómo funcionan. Si no optamos por la app, habrá que esperar hasta mediados de septiembre para que lleguen a todos los usuarios, aunque siempre a los dispositivos de Apple más recientes en el mercado.