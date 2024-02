Apple se enfrenta a una multa millonaria en Europa por sus prácticas con Apple Music

Las grandes tecnológicas cada vez lo tienen más difícil en Europa, y no porque se entorpezca de alguna manera su actividad, sino porque se quiere poner coto a esas prácticas que pueden ser tachadas de monopolísticas, y en las que la mayoría de ellas han venido incurriendo en los últimos años. Apple se enfrenta ahora a una multa millonaria en nuestro continente, precisamente por prácticas que se pueden tildar casi de monopolio en relación a su plataforma de música en streaming, Apple Music.

¿Por qué puede ser sancionada Apple?

Pues es bastante sencillo, desde Europa creen que las quejas de Spotify frente a Apple y su forma de manejar su plataforma de música frente a la competencia pueden tener un fundamento de que efectivamente, se está ejerciendo una posición dominante en el mercado que afecta directamente a los competidores de los de Cupertino. Desde el Financial Times aseguran que Apple será multada con nada menos que 500 millones de euros por sus prácticas en el terreno de la música en streaming y su relación con la competencia.

Y es que después de 5 años de las denuncias de Spotify a Apple por no ser transparente con los consumidores para favorecer la contratación de Apple Music en lugar de otras plataformas. Más o menos, la queja de Spotify se basaba en que Apple no informaba a sus clientes de que existían otras alternativas para poder suscribirse a Spotify que no pasaban necesariamente por haerlo en la App Store.

Y esto no seria nada grave si no fuera porque hacerlo dentro de la tienda de Apple es más caro que suscribirse directamente con la plataforma. Y esto es así porque el precio de Spotify dentro de la App Store es más elevado al tener que pagar una comisión adicional a Apple por la presencia de su app en la tienda, del que, entre otras cosas, no tiene otra alternativa, de ahí lo del monopolio. Estas son las prácticas que Europa quiere erradicar, y lo que al final le va a costar a Apple 500 millones de euros de multas, y por supuesto el llevar a cabo cambios en su tienda para que todos los clientes sean conscientes de que esa no es la única opción y que además no es la más barata.

De esta manera se evita que Apple favorezca con su posición dominante a sus productos, en detrimento de otras plataformas que hacen uso de su infraestructura y que están en clara desventaja respecto de los servicios que ofrece Apple. Al igual que iOS 17.4 traerá por fin la App Store más abierta, con la posibilidad de instalar apps fuera de ella, Apple se verá obligada a cambiar sus términos actuales para que la presencia de terceras plataformas en su ecosistema de apps sea más igualitaria, y en ningún momento pueda verse condicionada por quien es parte y arte en todo este proceso.

Resumiendo, Europa quiere que suscribirse a un servicio dentro de la tienda de Apple sea igual de caro que por cualquier otro medio, y si no es así, que se muestren claramente las alternativas disponibles y se facilite su contratación.