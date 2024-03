La app Files de Google hará más sencillo que nunca el escaneo de documentos

Esta aplicación de Google se ha ganado el cariño de muchos usuarios en los últimos años. Y es que, aunque no es de las más destacadas ni de las que suelen ocupar los titulares, sí que es muy útil para muchos de nosotros, ya que nos permite gestionar de manera pormenorizada nuestro almacenamiento en el móvil, algo importante porque no siempre comprendemos por qué nos hemos quedado con tan poco espacio. Pues bien, la app no solo se va a limitar a esto, sino que nos va a ofrecer funciones adicionales, como la de escanear documentos. Algo que vamos a poder hacer de una manera verdaderamente sencilla.

Nuevo botón para escanear

Ha sido uno de los filtradores más activos del entorno Android quien ha desvelado esta nueva funcionalidad que está llegando ahora a más usuarios. Y se trata de un botón que ahora podemos encontrar en la parte inferior derecha de la pantalla. Este se denomina Escanear y nos da paso directamente a la interfaz de la cámara de fotos dentro de la aplicación de archivos de Google.

Dentro de esta imagen de la cámara podemos elegir si queremos hacer la captura manual o de forma automática, que tal y como hemos comprobado se consuma sin tener que tocar ningún botón, seleccionando el área a escanear automáticamente y haciendo la foto sin tener que interactuar con la pantalla. Una vez que vemos la previsualización del documento, pasamos a guardarlo directamente en formato PDF, lo que nos puede venir especialmente bien si vamos a compartir el escaneo en Internet o en un chat con otras personas, ya que es un formato de archivo tremendamente compatible.

Después de guardar los documentos, los podremos ver dentro de una nueva sección dentro de la app denominada Escaneados, y donde se irán reuniendo todos esos documentos que vayamos creando con esta nueva herramienta. La nueva funcionalidad está llegando con la versión 1.2729.610141523.0 de la aplicación, aunque de momento se ha dejado ver en algunos móviles Pixel de Google. Afortunadamente nosotros hemos probado a comprobar si esta función ya está presente, y sí, hemos podido acceder a ella en nuestro smartphone con la última actualización instalada.

Por tanto, no hay que hablar en futuro, sino completamente como algo presente sobre esta función para escanear documentos. Así que Files está incorporando una funcion que, si bien no es nueva en absoluto, sí que tiene todo el sentido que esté disponible ahora en esta aplicación. Porque es una función que nos permite crear fácilmente archivos que posteriormente podremos gestionar de manera sencilla, ya sea para compartirlo, o para borrarlos o archivarlos con las herramientas de esta app. Como decimos la función ya está disponible para todos los smartphones Android, y solo tenemos que actualizar la app para poder acceder a ella.