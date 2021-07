Alexa, ¿cómo está el tráfico? Así puedes configurar tus trayectos diarios

Son muchos los usos que solemos hacer de los altavoces inteligentes, por eso hoy queremos hablarte de una función desconocida para muchos del asistente de voz Alexa. Con esta función podemos recibir la información del tráfico antes de salir de casa.

Pregunta a Alexa cómo está el tráfico antes de salir de casa

No suele ser habitual preguntarle a Alexa por el estado de las carreteras, por norma general solemos asociar esta función a aplicaciones de Google como Maps. Pero estas no son las únicas que pueden ofrecer información acerca del tráfico cada mañana. Si quieres conocer si te vas a encontrar atasco o por el contrario el tráfico es fluido de camino a tu trabajo, puedes preguntárselo Alexa antes de salir. Para ello, tan sólo tenemos que configurar nuestros trayectos en la aplicación para móvil. A continuación, te contamos los pasos a seguir.

Configurando el trayecto | TecnoXplora

Abre la aplicación Alexa en tu teléfono móvil.

en tu teléfono móvil. Pulsa sobre el icono " más" en la esquina inferior derecha para acceder al menú donde encontramos la opción configuración.

en la esquina inferior derecha para acceder al menú donde encontramos la opción configuración. A continuación, en el apartado preferencias de Alexa selecciona “ tráfico ”.

”. Debemos configurar la dirección de nuestra casa. Para ello, pulsaremos en “desde casa” para introducir la dirección de partida.

para introducir la dirección de partida. En la parte inferior establecemos la dirección de llegada pulsando sobre “al trabajo”

En el itinerario podemos "añadir paradas" como el cole de los niños, la gasolinera o cualquier otro lugar que visitemos a menudo ante de llegar al trabajo.

De esta forma antes de salir de casa sabremos de antemano si nos vamos a encontrar cualquier incidencia o si es más lento de la habitual. El asistente de Amazon toma como referencia para sus informes la aplicación Maps. Además, podemos incluir este ajuste dentro de las conocidas rutinas, así de forma automática recibiremos en informe del tráfico sin necesidad de preguntarle todas las mañanas por el estado de la circulación.

añadiendo la información del tráfico a las rutinas de Alexa | TecnoXplora

Para crear o añadir el informe del tráfico a nuestras rutinas, lo haremos a través de la opción “ rutinas ”. Al igual que hemos anteriormente pulsamos sobre más en la esquina inferior derecha de la pantalla.

”. Al igual que hemos anteriormente pulsamos sobre más en la esquina inferior derecha de la pantalla. A continuación, añadimos una nueva rutina, pulsando sobe el círculo negro de la esquina superior de la pantalla.

de la esquina superior de la pantalla. Y como hemos hecho en otras ocasiones, introducimos el nombre de la rutina.

En la opción “ cuándo ” definimos si queremos activarlo con un comando de voz, a una hora en concreto, como resultado de la acción de otro dispositivo o unido a una alarma que hayamos previamente configurado.

” definimos si queremos activarlo con un comando de voz, a una hora en concreto, como resultado de la acción de otro dispositivo o unido a una alarma que hayamos previamente configurado. Por último, en “añadir acción” buscamos y pulsamos tráfico. Opción que previamente hemos configurado.

Una forma rápida y sencilla de conocer de antemano que nos vamos a encontrar en las carreteras antes de salir de casa. De esta forma, si es posible, podemos cambiar nuestra hora de salida o buscar alternativas para evitar quedarnos bloqueados en un atasco o sufrir las consecuencias de unas obras inesperadas o un accidente. Y todo ello sin necesidad de salir de caso o iniciar la navegación en la nuestra aplicación de GPS, ahorrándonos mucho tiempo.