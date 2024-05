Actualiza ya tu iPhone para resolver uno de los fallos más preocupantes que ha sufrido iOS

Hace unos días os contábamos bastante sorprendidos que iOS 17 estaba siendo víctima de un fallo de lo más raro que podíamos esperar. Y es que, tras actualizar a la última versión del sistema, este nos traía de vuelta a la galería del iPhone fotos que habíamos borrado incluso hace años. Esto no tenía precedentes y nadie entendía por qué si se supone que una imagen había sido borrada de la memoria del teléfono, esta volvía a aparecer nada menos que años después para sorpresa y estupor de los usuarios. Ahora por fin esto se ha resuelto.

Nueva actualización de iOS 17

Como era de esperar, Apple ha publicado un nuevo parche que soluciona todos los problemas que ha venido dando en los últimos días, incluyendo este embarazoso fallo que a algunos usuarios podría haber traído de vuelta ciertas fotos que no esperaban ver de nuevo en sus galerías, cuando precisamente era lo último, que esperaban en este aspecto. Concretamente es la actualización iOS 17.5.1 la que se está expandiendo ahora y llegando a los dispositivos de Apple.

En ella no hay funcionalidades nuevas, sino exclusivamente soluciones a fallos que han aparecido con la actualización anterior, algo por otro lado bastante habitual en estos casos. Ha sido la propia Apple la que ha reconocido el problema en su changelog, a la vez que anunciaba la solución a esta extraña situación. Concretamente hablan de que se ha Solucionado un problema poco frecuente que hace que las fotos con una base de datos corrupta reaparezcan en la galería incluso si se habían eliminado.

Así que si eres de los que se han encontrado alguna sorpresa en la galería cuando has actualizado a esta versión del sistema operativo, es el momento de que actualices rápidamente a iOS 17.5.1 y acabes con estos problemas que desde luego son de lo más extraño que hemos conocido en los últimos años. Y que pone de manifiesto de que nunca podemos estar completamente convencidos de que una imagen haya sido borrada por completo de un dispositivo, incluso quien sabe si en el caso de haberlo vendido a otra persona, esta se habría podido encontrar con nuestras viejas fotos.

Esto ocurre porque la memoria de los dispositivos, aunque borremos un documento, una foto, no se sobreescribe siempre, sino que en el caso de no haber otro documento que se guarde sobre estos sectores de la memoria, esa foto simplemente estará ahí, pero no será visible en el sistema de archivos. Y eso es lo que ha ocurriro en este caso, que una mala indexación de los datos de la memoria del teléfono, han dado como resultado la reaparición de archivos, en este caso imágenes, que habían sido borradas en su día, creíamos que por completo. Algo que no solo le puede pasar a Apple, sino a cualquier otro fabricante si por alguna razón hay algún fallo de este tipo relacionado con la indexación de los datos o partes de la memoria que se han corrompido.