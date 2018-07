The Following, estreno el próximo miércoles

¿Qué tiene que ver Edgar Allan Poe y 14 asesinatos a estudiantes americanos? El nombre es Joe Carrol, un profesor de literatura y asesino en serie, que tras nueve años en prisión y la dimisión del agente del FBI, Ryan Hardy, por su implicación en el caso, consigue escapar de la cárcel. Hardy debe volver para ayudar al FBI y capturar de nuevo a un asesino que conoce muy bien. Pronto descubrirán que Carroll contaba con un gran número de seguidores...

The Following' incorpora los elementos clásicos del género criminal con sorpresas que el espectador no se imagina y deja intuir en los últimos y adrenalíticos minutos todo lo que puede pasar en los próximos episodios. En EEUU logró una audiencia total de más de 17 millones, sumando todas las plataformas en las que de ha emitido.