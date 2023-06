Torito visita Zapeando para poner al día a los colaboradores sobre el contenido de las revistas del corazón, pero antes les dedica un baile: "Es por la buena audiencia que habéis hecho esta semana. Una semana de órdago".

Y, es que, está convencido que desde que El Maestro Joao leyó "el culito esto ha cambiado": "Llevo un mes y no te he visto ni una raja. Anda que no he visto culos yo".

En este vídeo, Torito también le pregunta cuándo se va de vacaciones, no para seguirle, sino para hacerle la siguiente proposición 'indecente': "El día antes de irte déjame leerte el culito". "Se lee en un día. Una nalga te lleva a la otra", le advierte Dani Mateo, que bromea con que el de Torito guarda "una trilogía entera".