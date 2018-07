“No estéis en grupos de Whatsapp, solo os traerán problemas”

TELETUBERS I AURONPLAY

En Teletubers, AuronPlay habla de los grupos de Whatsapp. Y es que dan mucha rabia y “son insoportables”, asegura. “Yo personalmente he estado en un par de ellos y he salido muy escarmentado. Es el típico grupo en el que hay cinco amiguitos y no paran de decir memeces”. El usuario aconseja no tener grupos por experiencia.