Ignacio Escolar asegura que Rufián "ha dividido a la izquierda" con su propuesta: "Y ha salido beneficiado"

El director de 'elDiario.es' sostiene que el 'número uno' de ERC "ha dejado a su rival debilitado" y que "ha conseguido, además, llevarse unos votos de Podemos que hasta ahora estaban en su competidor".

El director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar, estuvo en laSexta Xplica analizando el panorama político actual en España, a poco más de un mes de las elecciones generales. Durante su intervención, sostuvo que Gabriel Rufián "ha dividido a la izquierda" con su propuesta, pero que "ha salido beneficiado".

Sobre el 'número uno' de ERC y su proyecto, cree que "lo hizo con la mejor intención": "Ha dividido a la izquierda con su pacto una semana antes del cierre de las coaliciones. Con Podemos reventando el acuerdo que estaba en marcha y que había sido el anterior de Sumar en Cataluña".

"Es un movimiento que a él le ha beneficiado mucho. Es decir, él está pidiendo disculpas diciendo que ha fracasado, pero en el fondo, como he escrito en mi artículo en elDiario.es, es un éxito para Gabriel Rufián. Ha dejado a su rival debilitado, ha ganado en la interna de su partido y en las listas de Esquerra, varias de las personas no repiten.

Dice que el catalán "ha conseguido, además, llevarse unos votos de Podemos que hasta ahora estaban en su competidor y que le había ganado las elecciones últimas en el 2023. Es decir, que es compatible perfectamente que Rufián haya fracasado y que en estas elecciones le vaya muy bien en su lista en Esquerra".

"Como digo, yo creo que a pesar de eso, cuando es evidente que él gana con toda esta operación, creo que la hizo con la mejor intención, pero que fue muy ingenuo pensando que pactando con Podemos diciendo que 'voy contigo y así ya los demás que vengan detrás de mí', lo que hizo fue dificultar muchísimo el acuerdo y complicar todavía mucho más esa unidad que llevaba un año repitiendo", sentencia.

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