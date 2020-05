El Gobierno ha sufrido una crisis por la firma de un pacto por la derogación de la reforma laboral de 2012 que ha afectado al propio Gobierno y a sus relaciones con sus socios, Unidas Podemos; también, con la patronal y con los sindicatos, con los partidos que apoyaron su investidura y con la oposición. Para colmo, aún no ha quedado claro en qué situación está dicha decisión sobre la reforma laboral.

Sobre esta cuestión ha preguntado el periodista Iñaki López en laSexta Noche al exministro José Bono, que ha afirmado que el PSOE "tuvo un traspiés y cometió un error", y ha reconocido que el partido se metió "en un jardín". Además, ha añadido: "Yo no quiero ser el portavoz de nadie, pero con Bildu, ni a misa. No aporta nada al PSOE, solo sufrimiento en el pasado y también ahora en el presente".

"Desde mi punto de vista, ese pacto no debió hacerse, ni escribirse, ni firmarse", ha explicado tajante Bono, que ha desvelado una cuestión que, según ha indicado, sabe "a ciencia cierta": "Sánchez no conocía ese pacto, y no sabía que se había escrito, ni sus términos, ni que se había firmado. Es decir, no sabía que se estaba trasladando a un documento ese pacto, ni los términos del mismo".

Bono ha insistido: "El acuerdo se escribió y se firmó en unos términos que el presidente del Gobierno no conocía, y esto es algo que le puedo asegurar porque así me lo han confirmado en la cercanía del Gobierno de una manera indudable".

En esta línea, el exministro ha asegurado además que lo importante ahora “es ganar al virus”, y ha precisado: "Cuando me preguntan entre la opinión de Pablo Iglesias o la de Nadia Calviño, me quedo con la de Nadia Calviño, porque este no es el momento de abrir otros debates que, aunque son importantes, son para ganar cuota de pantalla o imagen".