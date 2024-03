Las estafas telefónicas están a la orden del día y una de ellas la sufrió Álvaro Fernández, hombre al que estafaron 30.000 euros haciéndose pasar por su banco.

"Suplantaron la identidad del banco. Me avisaron por un SMS y luego me enviaron un WhatsApp en el que te dicen que te va a llamar una persona", comenzó relatando Álvaro.

Pese a ser precavido y desconfiar, el simple hecho de coger una llamada sirvió a los estafadores para sustraerle 30.000 euros de su cuenta: "Me hizo sospechar el SMS porque me notificaba que se había iniciado mi sesión en otro dispositivo. Luego se pone en contacto conmigo una persona del departamento de fraude del banco y te llaman desde el teléfono del banco. Y en ese momento están dentro de tu cuenta sin pinchar nada. No hace falta pinchar nada, están dentro de tu cuenta sin tocar nada".

"En mi caso me dijeron que habían hackeado el móvil y que alguien estaba recibiendo mis contraseñas y que había una serie de movimientos que me detallan y no me cuadraban. Yo no lo reconozco y se podía hacer el retroceso porque era un viernes por la tarde. No hay servicio de atención en los bancos y te encuentras desprotegido", continuó relatando sobre la estafa que sufrió.

"Quieres colaborar porque el dinero es tuyo, el banco lo está custodiando. Si me vuelven a llamar diciendo que mi dinero corre riesgo les diré que corre riesgo su dinero desde mi cuenta, pero no el mío", concluyó.