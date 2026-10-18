Una vecina de Ceuta señala a Marruecos por la crisis en Ceuta: "Es una invasión indirecta"

Mercedes Gallego, que vive en el centro de la ciudad autónoma, cree que los ceutíes han vivido siempre "bajo el yugo" del reino de Mohamed VI. Así lo cuenta en Salvados: "Considero que esto está orquestado por Marruecos".

"No lo llamo ni crisis migratoria ni invasión, ha sido una invasión indirecta". Así de clara se muestra Mercedes Gallego, vecina de Ceuta de toda la vida y que este domingo se sentaba en una mesa junto a otros tres ceutíes y el mando único de la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres.

Vecina del centro de la ciudad autónoma, la mujer no duda en hacer una clara y contundente acusación hacia el país vecino ante el ministro de Política Territorial. "Considero que esto está orquestado por Marruecos, porque somos de ceuta, porque el yugo de Merruecos lo ha llevado mi generación y lo ha llevado la de mis padres", sentencia.

La mujer se refiere a las declaraciones de dos ministros marroquíes alegando, tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, que Ceuta pertenece al reino de Marruecos.

"Por eso decía que cuando vi que entraban 80.000 personas lo primero que sentí fue incertidumbre", señala Gallego, que previamente también hacía hincapié en que durante la llegada de 2021, cuando entraron 20.000 personas, en seguida fueron avisados de que eran todo menores.

Torres, por su parte, llama a la prudencia ante las acusaciones a Marruecos en pro de unas buenas relaciones con el país vecinos. Hace unos días se conocía que un informe del CNI confirma que Marruecos era "consciente" del peligro de la entrada masiva en Ceuta y optó por una "actuación pasiva".

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.