Torres, sobre la petición de refuerzo en la frontera de Ceuta antes de la entrada masiva: "80.000 personas era imprevisible"

El mando único en la ciudad autónoma y ministro de Política Territorial insiste en que nunca se podría haber sabido que tantas personas cruzarían la frontera. "Absolutamente nadie advirtió una cantidad de ese envergadura", asegura en Salvados.

Ha sido la eterna polémica tras la dramática crisis migratoria viva en Ceuta en julio. ¿El Gobierno recibió información previa y avisos sobre una posible entrada anómala? Tras la dimisión del delegado de Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, el pasado 28 de septiembre por este extremo y con las críticas de ceutíes y oposición política sobre la mesa, Ángel Víctor Torres lo tiene claro: "80.000 personas era imprevisible".

El mando único de la crisis y ministro de Política Territorial se enfrenta en Salvados a las preguntas de Gonzo y al ojo crítico de cuatro ciudadanos que aún viven en una ciudad donde no hay normalidad. Antes de dimitir, Pérez Triano dijo que había pedido al ministerio de Torres un refuerzo en la frontera y la gestión de los centros de migrantes porque empezaban a no dar a basto.

"Esas peticiones se atendieron. El 24 de julio se trasladó porque venían aumentando el número de llegadas e incluso el 27 de julio se hizo un comunicado conjunto por parte de la ciudad autónoma y de la delegación del Gobierno", cuenta Torres, que además indica que el día 29 se hizo una reunión para llevar a cabo esas peticiones.

"En esa reunión esa petición del delegado de Gobierno, que traía cinco o seis medidas, se vio que se habían tomado decisiones en esas propuestas que formulaba, que eran reforzar la vigilancia marítima, reforzar los recursos, comenzar con las obras del CATE... se tomaron decisiones acorde a lo que se estaba traslandando que era un aumento importante, pero en ningún caso de 80.000 personas", explica el ministro.

"80.000 personas, 90.000 personas, era absolutamente imprevisible y absolutamente nadie advirtió una cantidad de ese envergadura", asevera Torres.

Pérez Triano afirmó durante su discurso de salida que desde delegación se vino avisando de que la situación empeoraba en cuanto a la entrada de migrantes. Antes, el jefe de gabinete de Pérez Triano dimitía tras contar que tuvo una conversación sobre la posible entrada masiva con el CNI.

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