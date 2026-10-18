Chaima ha tenido hasta ahora un asentamiento de migrantes frente a su portal en Ceuta: "Esto no se ha visto en televisión"

Cuatro ceutíes cuenta en Salvados y ante la mirada de Ángel Víctor Torres cómo se sienten dos meses después de la entrada masiva en la ciudad autónoma.

Los vecinos de Ceuta ven aún lejor que la ciudad autónoma vuelva a la normalidad después de la dramática entrada masiva de migrantes los pasados días 30 y 31 de julio. Tras el paso de 80.000 marroquíes por sus barrios y aún con miles durmiendo en sus playes y Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE), algunos, como Chaima Mohamed Amachraa, no ven sus peticiones satisfechas por las instituciones.

En un Salvados en el que Gonzo reúne al mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, y cuatro ciudadanos de la ciudad fronteriza, Chaima no duda en contar la realidad de los barrios periféricos de la ciudad, como es El Tarajal. "Tengo a las puertas de mi bloque un asentamiento, uno de los mayores asentamientos de la ciudad", denuncia Chaima, que hace hincapié en que "eso no se ha visto en ningún canal de televisión, no ha salido en ningún medio y no se está solventando".

Para Chaima, en barrios como el suyo es como si todo siguiera "igual que tres días después de la entrada masiva" cuando ya han pasado más de dos meses. Precisamente, este domingo se procedió al desalojo de la playa de El Tarajal junto a Los Rosales, cuando unos 500 migrantes fueron trasladados al CATE. El programa de Gonzo, por su parte, se grabó hace diez días.

No es la única que tiene cosas que denunciar frente a Torres. Todos coinciden en que sienten cierta inseguridad desde la entrada masiva. Es el caso de Mercedes Gallego, que pese a que vive en el centro, donde "hay una falsa normalidad", cree que falta seguridad y libertad, "dos derechos constitucionales".

Chaima, por su parte, asegura que ella y sus vecinos han decidido "coexistir" con la realidad actual porque "no se puede vivir con miedo".

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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