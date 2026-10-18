Chaima Mohamed Amachraa, vecina de El Tarajal, recuerda la entrada masiva en Ceuta: "Esa noche sentimos miedo, fue bastante impactante"

La joven cuenta ante Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y mando único en la crisis migratoria, cómo vivió la entrada de 80.000 personas en la ciudad autónoma en julio.

Chaima Mohamed Amachraa es vecina de Ceuta, concretamente vive frente a la playa de El Tarajal. Ella y otros tres ciudadanos se sientan en Salvados frente a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y mando único en la gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma, y no duda en contar cómo vivió la noche del 30 de julio, cuando ya entraban 80.000 migrantes desde Marruecos en su ciudad.

"El Tarajal está al lado de la frontera. Estaba en casa, tranquila, estaba charlando con mi familia, y de repente unos gritos... y al asomarme por la ventana me encuentro a un barullo de gente... ¡muchas personas! Realmente no he visto a tanta gente junta en mi vida", rememora ante la atenta mirada de Torres y otros tres vecinos.

"Fue una escena bastante... nos dio miedo. Esa noche sentimos miedo, fue bastante impactante", afirma Chaima. La vecina de El Tarajal también cuenta durante el programa que su realidad es distinta al estar en un barrio de la periferia y tener campamentos de migrantes en la puerta de su propio portal.

Anselmo Cruces, por su parte, relata que se encontraba en el trabajo cuando empezó el chorreo de llegadas. "Cogí el coche y aquello era devastador: mayores, niños... todos mojados y descalzos", relata.

En esos dos días 140 personas perdieron la vida intentando entrar en Ceuta desde Marruecos. La entrada de miles de personas fue histórica y ahora, dos meses después, la ciudad autónoma sigue sin haber llegado a la normalidad.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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