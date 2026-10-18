"Asumimos que podamos ser señalados, pero no entiendo que se nos insulte": la reflexión de Torres sobre la indignación en Ceuta

El ministro de Política Territorial, mando único en la gestión de la crisis de Ceuta, se muestra sorprendido cuando Gonzo le comenta que muchos no han querido acoger su entrevista en Salvados: "Nos ha costado encontra un lugar donde aceptaran que hiciéramos este programa cuando les decíamos que estaríammos con el mando único".

Es la máxima autoridad en Ceuta desde que los pasados días 30 y 31 de julio 80.000 migrantes decidieran dejar Marruecos para traspasar las fronteras de forma ilegal hasta la ciudad autónoma. Ángel Víctor Torres, responsable de la gestión de la crisis desde el 25 de agosto, se sienta con Gonzo y algunos vecinos ceutíes para poner sobre la mesa los entresijos de una actuación de Gobierno que ha sido muy criticada.

Unas críticas que no solo han llegado desde los partidos de la oposición, a los que acusa de hacer un "uso partidario" de la crisis migratoria, sino que también se han hecho sentir entre los vecinos de la ciudad. "Nos ha costado encontra un lugar donde aceptaran que hiciéramos este programa cuando les decíamos que estaríammos con el mando único, el ministro Torres. Ha habido bares que han dicho que no", espeta Gonzo a Torres, que no entiende el cabreo.

"En el Gobierno asumimos que podamos ser señalados, que los ceutíes nos lo digan, y puedo entender que haya molestia, enfado... lo que no puedo entender es que se nos grite con insultos, amenazas físicas...", espeta el canario.

Para él, el trato al delegado de Gobierno saliente en Ceuta, que dimitió el pasado día 28 tras jornadas de polémicas por los presuntos avisos previos a la entrada masiva, "ha sido injusto". "Ha intentado a hacer las cosas de la mejor manera posible y ha habido un usuo partidario evidente", agrega.

No es la primera vez que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se señala a la oposición política por usar el drama migratorio en Ceuta para cargar en su contra. De esta crisis, 140 personas perdieron la vida intentado entrar a Ceuta.

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