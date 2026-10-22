María, cocinera de Bar Avenida: "Nadie quería venir a trabajar con nosotras porque éramos inmigrantes"

María, madre de la dueña del Bar Avenida y cocinera del local, recuerda los duros inicios del negocios: "Nadie quería venir a trabajar con nosotras porque éramos inmigrantes, así que le dije, 'vamos a echarles ovarios'".

En Granátula de Calatrava, un tranquilo pueblo en plena meseta madrileña donde se encuentra el Bar Avenida, un negocio pintoresco por su peculiar forma de funcionar. Y es que al frente del local está Norma, una joven dueña inexperta. Además de ella está su madre, María, que ayuda en la cocina a Pili, la cocinera.

María cuenta en este vídeo de Pesadilla en la cocina los difíciles comienzos del bar: "Nadie quería venir a trabajar con nosotras porque éramos inmigrantes, así que le dije, 'vamos a echarles ovarios, yo aquí y tú fuera".

Sin embargo, el desinterés de Norma por el negocio queda en evidencia en este vídeo, donde se puede ver cómo se maquilla en la barra delante de los clientes, a los que, incluso, pregunta si está "mona". "Norma hasta que no se termina de maquillar no atiende al cliente", explica su madre, que explica la situación del local: "Yo siempre la apoyo en todo y, de vez en cuando, la ayudo en la cocina".

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la cocina: 'Bar Avenida' en atresplayer.com

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