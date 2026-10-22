Ahora

Pesadilla en la cocina: Bar Avenida

María, cocinera de Bar Avenida: "Nadie quería venir a trabajar con nosotras porque éramos inmigrantes"

María, madre de la dueña del Bar Avenida y cocinera del local, recuerda los duros inicios del negocios: "Nadie quería venir a trabajar con nosotras porque éramos inmigrantes, así que le dije, 'vamos a echarles ovarios'".

Mary, cocinera de Bar Avenida: "Nadie quería venir a trabajar con nosotras porque éramos inmigrantes"

En Granátula de Calatrava, un tranquilo pueblo en plena meseta madrileña donde se encuentra el Bar Avenida, un negocio pintoresco por su peculiar forma de funcionar. Y es que al frente del local está Norma, una joven dueña inexperta. Además de ella está su madre, María, que ayuda en la cocina a Pili, la cocinera.

María cuenta en este vídeo de Pesadilla en la cocina los difíciles comienzos del bar: "Nadie quería venir a trabajar con nosotras porque éramos inmigrantes, así que le dije, 'vamos a echarles ovarios, yo aquí y tú fuera".

Sin embargo, el desinterés de Norma por el negocio queda en evidencia en este vídeo, donde se puede ver cómo se maquilla en la barra delante de los clientes, a los que, incluso, pregunta si está "mona". "Norma hasta que no se termina de maquillar no atiende al cliente", explica su madre, que explica la situación del local: "Yo siempre la apoyo en todo y, de vez en cuando, la ayudo en la cocina".

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la cocina: 'Bar Avenida' en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo lo quiere todo: Álvarez de Toledo y Sémper, dos mundos en una misma lista para crecer tanto por su derecha como por el centro
  2. JUPOL denuncia la violencia de los manifestantes en A Coruña mientras omite los empujones y golpes previos de los agentes
  3. El neonazi y candidato de Vox por Tarragona afronta un juicio por un presunto delito de odio por el ataque a un centro de migrantes
  4. De los 350 agentes de la Operación Nécora solo 20 sabían a dónde iban: MVT habla en exclusiva con cuatro de ellos
  5. La subida de los precios complica cada vez más llenar la cesta de la compra: "La carne ahora mismo es un artículo de lujo"
  6. "¿Podrías votar por Eliska?": así es la nueva estafa por WhatsApp con la que te pueden hackear el móvil y robar datos personales