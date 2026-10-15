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Pesadilla en la cocina: El loco

La confesión del dueño de 'El loco' a Alberto Chicote: "Mi idea es jubilarme a los 40 años porque no puedo más en esta vida"

Alberto Chicote no da crédito con la confesión de Federico, dueño de 'El loco', que asegura que a sus 31 años ya no puede con la vida, por lo que su idea es jubilarse "a los 40 años".

La confesión del dueño de 'El loco' a Alberto Chicote: "Mi idea es jubilarme a los 40 años porque no puedo más en esta vida"

Alberto Chicote acude a 'El Loco', un restaurante vegano del madrileño barrio de Chueca que hace honor a su nombre entre cócteles imposibles, una plantilla inexperta y una cocina sin platos.

Mientras que el exitoso chef espera la comida, Federico, dueño del local, le propone prepararle un cóctel de autor: "Si le gusta el picante, es una mezcla de michelada y Bloody Mary". Tras probarlo, Chicote afirma que está picante, sin embargo no demasiado rico...

Por otro lado, el presentador de Pesadilla en la cocina alucina cuando el dan un plato roto: "Es imperdonable, corta". "Una cosa, tú que has empezado este negocio tan joven, ¿cuál es tu objetivo vital?, ¿quieres hacerlo crecer?", pregunta Chicote al dueño del local, que se confiesa en el vídeo principal de esta noticia.

"La idea es jubilarme a los 40 porque no puedo más con esta vida", asegura Federico, que explica que tiene 31 años, "pero después de 11 años...". "¿Cómo te llaman en tu pueblo?, ¿flojo?", le pregunta alucinado Chicote.

*Puedes volver a ver el episodio de Pesadilla en la cocina: El Loco en atresplayer. com

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