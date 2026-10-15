"¿Cómo te llaman en tu pueblo?, ¿flojo?": así responde Chicote al dueño de 'El loco' por decir que quiere jubilarse a los 40 años

"Mi idea es jubilarme a los 40 años porque no puedo más en esta vida", asegura el dueño del restaurante 'El loco' a Alberto Chicote, que le responde tajante en este vídeo de Pesadilla en la cocina.

Alberto Chicote se desplaza hasta Chueca, en Madrid, para conocer el restaurante 'El Loco', un local que ha perdido el rumbo y cuyo dueño ha pedido ayuda a Chicote como el último intento de reconducir el proyecto de un sueño desbordado que no logra hacerse realidad.

Sin embargo, nada más llegar, el presentador de Pesadilla en la cocina se da cuenta que el local parece de todo menos un restaurante. Mientras que espera la comida, la camarera se pone a cantar y Federico, dueño, le propone prepararle un cóctel de autor: "Si le gusta el picante, es una mezcla de michelada y Bloody Mary". Tras probarlo, Chicote afirma que está picante, sin embargo no demasiado rico... al igual que el resto de la comida, que no gusta nada al chef.

Alberto Chicote decide hablar con el dueño del local para saber cuál es su idea de futuro: "Una cosa, tú que has empezado este negocio tan joven, ¿cuál es tu objetivo vital?, ¿quieres hacerlo crecer?".

"La idea es jubilarme a los 40 porque no puedo más con esta vida", asegura Federico, que explica que tiene 31 años, "pero después de 11 años...". "¿Cómo te llaman en tu pueblo?, ¿flojo?", le pregunta alucinado Chicote.

*Puedes volver a ver el episodio de Pesadilla en la cocina: El Loco en atresplayer. com

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