Ahora

Pesadilla en la cocina: Bar Avenida

Chicote suspende la carta del Bar Avenida: callos con colorante, paella de arroz largo y un cochifrito que no convence

El chef visita Granátula de Calatrava, para conocer el negocio de Norma, una joven propietaria que se enfrenta a las críticas de Chicote desde el primer menú. "Dime tú qué es esta capa de grasa", alucina al ver el cochifrito.

Chicote suspende la carta del Bar Avenida: callos con colorante, paella de arroz largo y un cochifrito que no convence

Esta semana, Pesadilla en la cocina viaja hasta Granátula de Calatrava, en Ciudad Real, para conocer el Bar Avenida. Nada más entrar, Chicote se encuentra con Norma, la dueña, maquillándose en la barra, delante de los clientes. Mientras tanto, en la cocina, las trabajadoras reciben al chef con entusiasmo. "Qué guapo, lo cambio por mi marido", bromea una de ellas. "Es un bombón, a mí me gustan los canositos", añade su compañera.

Pero las bromas dan paso a las críticas cuando Chicote se sienta a probar el menú. "¿A los callos qué le hacéis vosotros, aparte de ponerle colorante amarillo?",le pregunta el chef a la propietaria. El pincho de tortilla tampoco convence a Chicote que, después de probarlo, señala que "está muy cuajado, lleva cebolla y tiene poca sal".

El cochifrito tampoco se libra. "El cochifrito es cochinillo, no es cerdo, ¡dime tú qué tiene esta capa de grasa!", cuestiona Chicote, que considera que el plato no está a la altura. Y la paella, preparada con arroz largo "para que no se pase tanto", también acaba decepcionándolo: "No vale un pimiento", sentencia.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo prueba Chicote cada uno de los platos del Bar Avenida.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la cocina: 'Bar Avenida' en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo lo quiere todo: Álvarez de Toledo y Sémper, dos mundos en una misma lista para crecer tanto por su derecha como por el centro
  2. JUPOL denuncia la violencia de los manifestantes en A Coruña mientras omite los empujones y golpes previos de los agentes
  3. El neonazi y candidato de Vox por Tarragona afronta un juicio por un presunto delito de odio por el ataque a un centro de migrantes
  4. De los 350 agentes de la Operación Nécora solo 20 sabían a dónde iban: MVT habla en exclusiva con cuatro de ellos
  5. La subida de los precios complica cada vez más llenar la cesta de la compra: "La carne ahora mismo es un artículo de lujo"
  6. "¿Podrías votar por Eliska?": así es la nueva estafa por WhatsApp con la que te pueden hackear el móvil y robar datos personales