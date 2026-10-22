Chicote suspende la carta del Bar Avenida: callos con colorante, paella de arroz largo y un cochifrito que no convence

El chef visita Granátula de Calatrava, para conocer el negocio de Norma, una joven propietaria que se enfrenta a las críticas de Chicote desde el primer menú. "Dime tú qué es esta capa de grasa", alucina al ver el cochifrito.

Esta semana, Pesadilla en la cocina viaja hasta Granátula de Calatrava, en Ciudad Real, para conocer el Bar Avenida. Nada más entrar, Chicote se encuentra con Norma, la dueña, maquillándose en la barra, delante de los clientes. Mientras tanto, en la cocina, las trabajadoras reciben al chef con entusiasmo. "Qué guapo, lo cambio por mi marido", bromea una de ellas. "Es un bombón, a mí me gustan los canositos", añade su compañera.

Pero las bromas dan paso a las críticas cuando Chicote se sienta a probar el menú. "¿A los callos qué le hacéis vosotros, aparte de ponerle colorante amarillo?",le pregunta el chef a la propietaria. El pincho de tortilla tampoco convence a Chicote que, después de probarlo, señala que "está muy cuajado, lleva cebolla y tiene poca sal".

El cochifrito tampoco se libra. "El cochifrito es cochinillo, no es cerdo, ¡dime tú qué tiene esta capa de grasa!", cuestiona Chicote, que considera que el plato no está a la altura. Y la paella, preparada con arroz largo "para que no se pase tanto", también acaba decepcionándolo: "No vale un pimiento", sentencia.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo prueba Chicote cada uno de los platos del Bar Avenida.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la cocina: 'Bar Avenida' en atresplayer.com

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