Cristina Pardo aclara en Más Vale Tarde la polémica ficticia que han viralizado personas vinculadas a la ultraderecha como Hermann Tertsch, que han difundido en las redes sociales un fragmento del programa del martes, cuando el corresponsal de laSexta en Tel Aviv informaba sobre la guerra entre Israel y Hamás.

Quienes han difundido el vídeo sostienen que en él se escucha a la presentadora ordenar que se corte la alusión del periodista a la supuesta decapitación de 40 bebés por parte de milicianos gazatíes. Algo que no es cierto: Cristina Pardo nunca pronunció esa frase y, además, esa información no está confirmada, tal y como ha aclarado un portavoz del propio ejército israelí en directo este miércoles.

"Al inicio del programa estábamos intentando confirmar que efectivamente Hamás había decapitado a esos 40 bebés", aclara la presentadora sobre lo ocurrido el día anterior, incidiendo que "el ejército de Israel nunca ha llegado a confirmar" que esas decapitaciones se hayan producido, tal y como señalaba en directo minutos antes Roni Kaplan, portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel: "Nosotros nunca confirmamos ese dato", aclaraba el portavoz castrense en el programa.

El martes, explica Pardo, "entró nuestro corresponsal desde Tel Aviv y él contó que, según algunos medios, efectivamente se había producido esa decapitación". Fue entonces cuando "se oyó una frase de fondo": "Esta gente vinculada con la ultraderecha decidió que esa era yo, ordenándole a Iñaki que 'cortara lo de los bebés' y se lio la mundial", resume la presentadora, que lo desmiente y aclara qué se dijo realmente: "No era yo, yo no estaba ordenándole nada a Iñaki, yo no decía 'corta lo de los bebés' y la frase que se pronunciaba en este plató es 'mira, él cuenta lo de los bebés'".

"Estábamos intentando confirmar la noticia, aquí no se dan las noticias que quiere Hermann Tertsch, aquí se dan las noticias que intentamos confirmar en la medida de lo posible", sentencia Pardo.

De hecho, fue Marina Valdés quien hizo el comentario, tal y como confirma la propia periodista: "Nos han confundido la voz, pero la persona que lo decía era yo porque yo era la persona que estaba tratando de confirmarlo en la redacción, y fue la frase de sorpresa de 'ah mira, él sí lo cuenta'", explica Valdés, que hizo este comentario al colaborador Ignacio Cembrero, que estaba sentado a su lado.

"Ni era yo, ni era una orden, ni estábamos hablando con Iñaki", resume por tanto la presentadora, que lanza un mensaje a quienes han puesto palabras en su boca que nunca dijo: "A ver si ahora se enteran. Pedir disculpas ya sé que es mucho, pero por lo menos que no me den el coñazo", zanja.