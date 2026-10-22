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El poder de la IA

De Bernardos fomentando la okupación a María Claver considerando a Sánchez "el mejor presidente de la democracia": así reinterpreta la IA a los colaboradores de MVT

Para demostrar la capacidad de esta herramienta para suplantar identidades, Más Vale Tarde ha creado con IA vídeos de algunos de sus colaboradores, con sus propias caras y voces, defendiendo postulados completamente contrarios a los que suelen tener en el programa.

De Bernardos fomentando la okupación a María Claver considerando a Sánchez "el mejor presidente de la democracia": así reinterpreta la IA a los colaboradores de MVT
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Este jueves, el Partido Popular ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que suplanta con inteligencia artificial la identidad de José Luis Ábalos, Begoña Gómez o el expresidente Zapatero, entre otros dirigentes y personalidades vinculadas al PSOE. Este vídeo ha recibido duras críticas y ha generado un enorme debate sobre los límites del uso de la IA.

Para demostrar la capacidad de esta herramienta para suplantar identidades, Más Vale Tarde ha creado con IA vídeos de algunos de sus colaboradores, con sus propias caras y voces, defendiendo postulados completamente contrarios a los que suelen tener en el programa.

El primer vídeo ha sido de Gonzalo Bernardos. En él, la IA le muestra defendiendo abiertamente la okupación: "La solución para el tema de la vivienda es patada en la puerta a los pisos vacíos. Más okupación, menos especulación".

También hemos recreado cómo actuaría María Claver en caso de tener afinidad hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Sin duda Pedro Sánchez es el mejor presidente que ha tenido España desde la democracia y el que no lo vea está siendo manipulado por la derecha".

Pero si algo ha chocado en la mesa ha sido ver a Iñaki López, bilbaíno y fiel aficionado del Athletic Club, renegar de su tierra. "Yo soy seguidor del Madrid de siempre, es más, no voy a volver a Bilbao. Es un sitio horrible, inhóspito, como todo el País Vasco". "Joder, menudo miedo", ha expresado el presentador al ver cómo la IA le ha reinterpretado.

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