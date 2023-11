Pilar Eyre ha comentado en Más Vale Sábado que "llamó la atención" la ausencia de la princesa Leonor en el cumpleaños de su abuela, la reina Sofía. "Es la que tiene un papel más preponderante en la familia, y cuando se ha hablado tanto de que la abuela apenas tiene relación con sus nietas, yo creo que Leonor hubiera podido perfectamente al cumpleaños de su abuela", ha defendido la periodista.

En este sentido, Eyre ha asegurado que "sus mandos le hubieran dado permiso para ausentarse de las clases para acudir al cumpleaños de su abuela". Además, según ha destacado la periodista, "Zaragoza en AVE de Madrid está a poco más de una hora, así que podría haber asistido a la cena de la abuela y luego haber vuelto a la academia".

"Esta ausencia sí que le debe haber dolido a Doña Sofía. La del marido no. Ya está acostumbradísima. Ella tiene la suficiente dignidad como para no querer que el marido le haga el paripé, pero que no haya estado su nieta Leonor, la heredera de la corona, yo creo que eso sí le debe haber dolido", ha subrayado Pilar Eyre, quien cree que "la infanta Sofía sí que estuvo en el cumpleaños de la emérita".