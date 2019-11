El escritor Fernando Sánchez Dragó ha hablado en Liarla Pardo sobre Vox y Santiago Abascal. "Una de las mayores causas de mi reticencia al sistema democrático, que no es democrático ni nada, es que está en manos de los partidos, no me gusta que Vox sea un partido", ha dicho.

"Hay una ley del embudo que obliga a votar a un partido, votar un programa completo, pero no hay ningún programa en este mundo con el que pueda coincidir totalmente. Podrá haber algunas cosas con las que esté de acuerdo y muchas con las que esté en desacuerdo", ha añadido.

En este aspecto, el escritor, que ha presentado su libro 'España Guadaña: arderéis como en el 36', ha afirmado que "Vox era un movimiento, algo que emerge de la sociedad, la cultura, de esos mimbres que trenzan la cesta de la historia" y que "cuando un movimiento se transforma en un partido ya está en lo de siempre".

"Abascal es el personaje literariamente más interesante"

Sobre Santiago Abascal, Fernando Sánchez Dragó ha subrayado que "es el personaje literariamente más interesante que hay en España" porque "escribir un libro sobre estos que siempre van con la chaqueta azul, es un rollo".

A pesar de que Cristina Pardo le ha pedido que desvelara cuáles son los puntos negativos de Abascal, el escritor se ha negado: "No hablo mal de mis enemigos, imagina si voy a hablar mal de mis amigos".

No obstante, Sánchez Dragó ha indicado que "Santiago Abascal es demasiado puritano" y ha explicado sus palabras: "Por ejemplo, nunca se ha fumado un porro y me gustaría que se lo fumase, que fuese algo menos conservador en lo cotidiano, en la vida familiar y personal, en estas cosas".

"Santiago Abascal es un hombre valiente"

A nivel político, el escritor ha destacado el papel del líder de Vox, a quien considera un hombre "valiente" y "con firmeza": "Es el único que se engalla frente a las autonomías, todos los demás no. Cuando se haya resuelto este problema se podrán resolver todos los demás. Sin embargo, no se va a resolver nunca porque no hay quien lo desmonte, es como desmontar el Empire State Building ladrillo a ladrillo".

"España se odia a sí misma"

Por otro lado, Sánchez Dragó ha dicho que Cataluña saldrá de España: "Yo creo que Cataluña va a acabar separándose, antes o después lo conseguirán".

Además, ha apuntado: "El viejo demonio español son los separatismos. España se odia a sí misma, esto no pasa en ningún país de la tierra, por eso constantemente nos matamos entre nosotros".