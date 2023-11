En el seno del PP, las opiniones han sido divergentes y han tardado en condenar los acontecimientos en la sede del PSOE. El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha llegado a definir las protestas del lunes en Ferraz como una expresión popular, una afirmación que ha generado un amplio cuestionamiento y controversia en la opinión pública.

El presidente del PP vasco ha vuelto a tomar la palabra. Esta vez para reafirmar su posición. "Fue una reacción muy sana de la sociedad", declaró De Andrés, insistiendo en su perspectiva sobre los eventos del pasado lunes en Ferraz. Sus palabras han provocado reacciones divididas dentro y fuera del partido.

Hoy decía que se le ha malinterpretado. En laSexta Clave hemos llamado para que se explique dónde está la malinterpretación, alegando que estaba respondiendo de forma genérica sobre las protestas en toda España, aunque la pregunta era específica sobre Ferraz.

Esta explicación tibia deja dudas en el aire. Si no quiere que se malinterprete, puede hablar claro, como ha hecho el portavoz del PP en Guipúzcoa, Mikel Lezama. En el Parlamento, Lezama ha condenado "enérgicamente" los ataques a la sede del PSOE, dejando claro que "no les representan" y diciendo un rotundo "no al hooliganismo".

Las declaraciones de Javier de Andrés han abierto un intenso debate en el interior de Génova. Mientras algunos miembros lo respaldan, otros exigen una postura más clara y contundente frente a los acontecimientos ocurridos en Ferraz. La polémica sigue en aumento, y queda por ver cuál será la reacción final de la dirección del partido ante esta situación.