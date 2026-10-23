"Golpeamos la puerta, lo llamábamos, no respondía": el psicólogo de Maradona recuerda el momento en que se lo encontró sin pulso

Equipo de Investigación habla con Carlos Díaz, psicólogo de Diego Armando Maradona y una de las primeras personas que se encontraron al astro argentino sin pulso en la casa de Buenos Aires.

El 25 de noviembre de 2020 a las 12:16 de la tarde el servicio de emergencias argentino recibe una llamada donde piden una ambulancia para "una persona que se encuentra, aparentemente, con un paro cardiorrespiratorio".

Quien llama es el médico personal de la víctima. Da una dirección al norte de Buenos Aires, pero él no está dentro de la casa. Su nombre es Leopoldo Luque.

45 minutos antes un psicólogo y una psiquiatra llegan a la vivienda para visitar al paciente. Dentro están su secretario, un sobrino, una enfermera y la cocinera.

El psicólogo es Carlos Díaz, que explica cómo se acercaron a la habitación de su paciente porque "eran cerca de las 11.30 de la mañana y no había salido aún".

Díaz recuerda que golpearon la puerta y le llamaron, pero "no respondía". En ese momento abren la puerta y cuando salen de la habitación hablan con el secretario y el sobrino para decirle que el paciente "no responde".

"Nos dijeron: 'Sí, es un clásico en él'", explica el psicólogo, que cuenta que cuando estos "le tocan, se dan cuenta de que no tenía pulso". En ese momento "la enfermera entra corriendo, le comienza a hacer maniobras de reanimación".

La psiquiatra, mientras tanto, contacta con Leopoldo Luque, que se encuentra fuera de la urbanización. La primera ambulancia llega doce minutos después. Los sanitarios entran en la planta baja y se encuentran con que el hombre tendido sobre la cama es uno de los personajes más conocidos del planeta: Diego Armando Maradona.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Maradona, sus últimos 14 días' en atresplayer.

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