"Perdona amorcito, pero estoy de tí un poquito hasta los cojoncitos"

CURSO ACELERADO DE CÓMO DEJAR A TU PAREJA

Berto Romero y Jorge Ponce nos explican 'Cómo romper con tu pareja en cuatro lecciones': No usar tópicos del tipo "no eres tú, soy yo", decírselo usando diminutivos, que no se entere de que le has dejado y darle pistas para que lo vaya asimilando.