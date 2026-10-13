Wyoming, a los jóvenes que añoran a Franco: "En esa España sí había migrantes, los millones de españoles que tuvieron que emigrar"

"¿Por qué un chaval que nació en democracia cree que el fascismo es mejor?", se pregunta El Gran Wyoming en este vídeo de El Intermedio, que recuerda a los chavales que la posguerra fue como 'Los Juegos del Hambre', pero con pocos juegos y mucha hambre".

El Gran Wyoming arranca su ya tradicional monólogo en el plató de El Intermedio analizando el auge de extrema derecha entre los jóvenes: "Se puede sentir nostalgia por muchas cosas, pero hay gente que tiene nostalgia por cosas que ni siquiera ha vivido". Por ejemplo, como se ha visto después de que tras el desfile por el Día de la Hispanidad, "varios grupos de chavales muy jóvenes se desplazaron hasta la Puerta del Sol para intentar asaltar la acampada por una vivienda digna".

"Algunos llevaban bandera de Falange, otros sacaron a pasear la Cruz de Borgoña, otros hacían el símbolo fascista y unos cuantos se arrancaron a cantar el 'Cara al Sol'", destaca Wyoming en el vídeo, donde ironiza: "Teniendo en cuenta que muchos no tenían más de 20 años, pensarían que era un cántico sobre las ventajas de echarse crema solar".

Y es que el presentador de El Intermedio lamenta que "estos chavales añoran una España que ni han vivido ni han conocido": "Creen que la España de Franco era como una película de cine de barrio, en la que todo eran 600, suecas en la playa, no había problemas, ni delincuencia ni inmigrantes...". Sin embargo, Wyoming destaca que "si alguien les hubiera contado la historia como fue, sabrían que en aquella España había cosas que parecía más una película de terror: "Era una España oscura, de represión y miseria en la que cientos de miles se vieron obligados a exiliarse".

Además, el presentador destaca que en aquella España "sí había migrantes, y, además, eran españoles": "Millones que se vieron obligados a emigrar para buscarse la vida, mientras que otros muchos acabaron en prisión o murieron solo por oponerse a la dictadura". "Sí, chavales, la posguerra no se parecía tanto a Cine de Barrio como a 'Los Juegos del Hambre', pero con pocos juegos y con muchísima hambre", asegura Wyoming, que, sin embargo, reflexiona: "La culpa no es de ellos, ¿qué clase de mensajes han recibido en sus casas?, ¿por qué un chaval que nació en democracia cree que el fascismo es mejor?".

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