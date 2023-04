La vivienda ha entrado de lleno en la carrera electoral. Por un lado, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a destinar 50.000 activos de la Sareb a vivienda pública y, por otra parte, el Partido Popular ha presentado su nuevo plan de vivienda.

Wyoming se convierte en el director de esta "subasta electoral" y, en el vídeo sobre estas líneas, analiza la 'puja' de Feijóo, que apuesta por el ladrillo y ayudas económicas para la compra y el alquiler. De este modo, propone un pacto de estado para la vivienda y una ayuda para la emancipación de 1.000 euros: "Si te quieres emancipar un mes, Feijóo es tu hombre", comenta el presentador de El Intermedio.

Feijóo también ha asegurado que garantizaría el desalojo de las okupaciones ilegales en 24 horas. Sin embargo, como explica Sandra Sabatés, esta alarma no se corresponde con la realidad, pues okupar una vivienda ya está contemplado como un delito grave y conlleva un desalojo inmediato. Además, el 90% de las viviendas okupadas son propiedad de bancos y no de particulares y en España se producen 10 veces más desahucios que okupaciones de viviendas.

"¿Entonces las cuatro alarmas que me he instalado en casa, una de ellas con láser y una piscina secreta con pirañas por si se me mete un señor cuando bajo al supermercado no eran necesarias?", se pregunta Wyoming, que también analizan las críticas cruzadas entre PSOE y PP a cuenta de la vivienda: "Esto ya no es una subasta, es una rifa y lo único que te puede tocar es un guantazo", sentencia.