La 'señora bien', del desfile de 12-O: "Si hubieran estado los de la Legión en Ceuta, los moros se habrían ido bailando bien contentos"

La 'señora bien' de El Intermedio (Cristina Gallego) analiza los momentos más destacados del Día de la Hispanidad, como el baile de la Legión o el concierto de Marta Sánchez con himno con letra incluido.

Piluchi, la 'señora bien' de El Intermedio (interpretada por Cristina Gallego) aparece en el plató al grito de "socialista el que no bote". Además, la 'señora bien' enseña un vídeo de "un chico latino muy limpio y valiente que ha dejado las cosas claras a los perroflautas" que están acampados en Sol luchando por el derecho a la vivienda. "¿Queréis hablar de comunismo?, el comunismo no sirve para nada, hablad con un latino, no tenéis ni p*** idea de lo que es el comunismo", señala el joven en el vídeo.

Tras mostrar el vídeo, Piluchi reflexiona en el plató: "Que tenga que venir uno de fuera, a explicar a los 'pijiprogres' estos cómo son las cosas, qué vergüenza". Además, cuando Wyoming le recuerda que los acampados están defendiendo "el derecho a la vivienda", la 'señora bien' pregunta: "¿Y quién defiende mi derecho a tomarme unos churros con chocolate en la Puerta del Sol?". Y es que critica que se están "expropiando los espacios públicos" por culpa de la acampada en Sol: "A saber si no se crea ahora otra pandemia".

"Menos mal que hay también españoles españoles que van al kilómetro cero de la sinvergonzonería a decirles las verdades a los radicales estos, como Ginesa Conesa", explica Piluchi, sobre la concejala del PP en Torre Pacheco que se grabó en Sol gritando e insultando a los acampados y recadito a Sánchez. Tras ver las imágenes, Wyoming ironiza: "Pues tienen buen estilo los cargos públicos del centro democrático constitucionalista".

La 'señora bien' asegura que "Ginesa es una patriota" y destaca que "la gente está harta". Pero Sandra Sabatés interviene para decirle a Piluchi que "también ha tenido que ver las declaraciones de algunos políticos como Ayuso calentando" sobre la acampada en Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid, incluso, se ha preguntado "si es cierto que hay un grupo con antecedentes por terrorismo gestionando esa acampada".

Piluchi destaca que tiene razón: "Son todos unos vagos y unos terroristas, además tienen la piel muy fina, hasta que les llevemos regalos, como una chica que les llevó un gel para que se lavaran". "Pero si les están llamando guarros", afirma Wyoming, que destaca que "lo que apestan son algunas ideas". Por último, la 'señora bien' de El Intermedio destaca que "lo verdaderamente importante es que el 12 de octubre fue una fiesta nacional": "Yo no paré de bailar en el desfile con los de la Legión, no son solo guapos, fuertes y buenos patriotas, sino que también bailan bien".

"Si estos hubieran estado en Ceuta no hubiera pasado lo que pasó, se hubieran ido todos los moros bien contestos bailando la conga de vuelta a casa", asegura Piluchi, que confiesa otro momentazo en el que se le "pusieron los pelos como escarpias": "Cuando Marta Sánchez cantó nuestro himno".

*Puedes ver El Intermedio al completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.