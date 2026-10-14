El 'rey Felipe' canta en El Intermedio al ritmo de Rosalía sobre Ceuta: "Soy la solución, en cuanto me presento se acaba el marrón"

El 'rey Felipe' (Raúl Pérez) canta en este vídeo de El Intermedio "cómo solucionar la crisis con una canción" y explica que su mano "de saludar arreglar cualquier cosa": "Es la mano que salva a España".

El 'rey Felipe' (interpretado por Raúl Pérez) aparece en el plató de El Intermedio para sorpresa de El Gran Wyoming, que se presenta al monarca como "un súbdito, un amigo, un hermano". Además El Gran Wyoming pregunta al 'rey' por su visita a Ceuta: "¿Cuánto cree que queda para que se solucione el problema?". "¿Problema?, ¿qué crisis?, ¡en Ceuta ya no hay ninguna crisis!", destaca el 'rey', que detalla: "En cuanto he puesto un pie en el desfile, todo eran caras de felicidad, como las de Ayuso cuando en el desfile del 12 de octubre gritaban, 'Pedro Sánchez, hijo de p***'".

"Ah claro, es verdad, que estuvo también en el desfile, dos días seguidos trabajando, como siga con este ritmo va a coger la baja por estrés", asegura El Gran Wyoming, que pregunta al 'monarca': "No le estoy entendiendo, ¿me está diciendo que ha acabado con la crisis de Ceuta usted solito?". "No, solito no, con esto", afirma 'Felipe VI' mostrando su mano en el plató, donde explica que su mano "de saludar arreglar cualquier cosa": "Es muy fácil, te acercas a tus súbditos, les das la mano, pones cara de 'ay, ya lo siento, qué pena de que usted no haya nacido monarca', y enseguida se ponen contentos".

"Es la mano que salva a España", afirma el 'rey', que insiste en que es capaz de solucionar cualquier crisis dando la mano y da varios ejemplos. Por otro lado, el 'rey' destaca que como El Intermedio "lo ven muchos rojos antimonárquicos y desconfían" de su labor, explica "cómo solucionar la crisis con una canción": "Viva su majestad, me dice el pueblo cuando me ve desfilar. Yo soy la solución, en cuanto me presento se acaba el marrón. Salve la corona yo, España no se rompió. Todo lo arreglo, salvo a mi padre, el Bribón". Puedes escuchar la canción completa al ritmo de 'La perla' de Rosalía en el vídeo principal de esta noticia.

*Puedes ver El Intermedio al completo en atresplayer.

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