Mikel Herrán viaja en el tiempo para analizar la conquista de América: "Acusaban a los indígenas de ser caníbales para esclavizarlos y matarlos"

Mikel Herrán viaja hasta Las Bahamas en 1492, donde no ha pasado ni 24 horas desde su llegada y "Colón ya ha preguntado dónde está el oro": "Las prioridades ya están claras".

Mikel Herrán viaja en el tiempo hasta América en 1492 para arrojar luz sobre el origen del la conquista de América. En concreto, el historiador se encuentra en Las Bahamas, donde explica que "los nativos de esta zona parecen muy sorprendidos han aparecido tres naves cargadas de extranjeros vestidos de forma rarísimos".

"Les han dado de comer y de beber a cambio de cascabeles, pero no ha pasado ni 24 horas y Colón ya ha preguntado dónde está el oro, creo que las prioridades ya están muy claras", explica Herrán, que destaca que el almirante "parece muy satisfecho con los nativos, que parecen mansos": "Esperemos que cuando no encuentre el oro que busca, no abuse de ellos". "Esperan llegar a Japón, a ver cómo les explicamos que les ha fallado el GPS", ironiza el historiador, que viaja a 1513 en lo que en la actualidad es Panamá: "Para sorpresa de nadie, el buen rollo de Las Bahamas se ha acabado".

"Ese que manda sobre los demás es Núñez de Balboa, un pieza de cuidado que ha venido a explorar el continente y acaba de cargarse al cacique de la zona y a sus súbditos porque sí, porque puede", explica Mikel Herrán. Además, explica que "Núñez de Balboa ha decidido sacar de sus casas a los indígenas de su casa para lanzarlos contra sus perros": "Acaban de cargarse a más de 40 indígenas".

"Esto pasa continuamente en la conquista, acusan a los indígenas de ser caníbales o sodomitas para tener la excusa perfecta para esclavizarlos y matarlos", asegura el historiador, que da más destalles de la conquista de España en América en el vídeo principal de esta noticia.

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