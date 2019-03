¿Qué es lo más austero que ha hecho El Gran Wyoming en su vida?

LA PREGUNTA INCÓMODA DE GONZO

Gonzo, el colaborador, después de entrevistar a José Mujica, el expresidente uruguayo considerado el más austero del mundo, tiene una pregunta para El Gran Wyoming sobre su nivel de austeridad. La respuesta del presentador no tiene desperdicio: "Una vez viajé en metro... aunque "no sabes lo que me costó meter el todoterreno dentro".